Publica Gobierno de Sinaloa reglas de operación de programas de apoyo para empresas, empleo y artesanos en 2026

La Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa publicó en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa las reglas de operación de los programas Gestión y Promoción Económica, Fomento al Empleo, Impulso Artesanal y Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y definirán los requisitos, población objetivo y mecanismos para acceder a los apoyos.

Los documentos establecen que los programas buscan impulsar el desarrollo económico de la entidad mediante estrategias de promoción de inversiones, fortalecimiento empresarial, generación de empleo formal y apoyo a los sectores productivos, con acceso sujeto a convocatorias oficiales y a la disponibilidad de recursos públicos.



Gestión y Promoción Económica

El programa Gestión y Promoción Económica tiene como objetivo fortalecer la promoción económica del estado mediante acciones de gestión, vinculación y promoción para atraer inversiones, impulsar la competitividad y favorecer el desarrollo empresarial. Está dirigido a personas físicas y morales, organismos empresariales, cámaras, asociaciones, instituciones educativas y demás actores que contribuyan a la actividad económica de Sinaloa.

Para acceder será necesario contar con domicilio en el Estado, presentar proyectos alineados con los objetivos de la Secretaría de Economía y registrarse en las convocatorias que emita la dependencia.

Las solicitudes serán revisadas y validadas por la Dirección de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que determinará la autorización de los apoyos de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y formalizará los beneficios mediante convenios o cartas de colaboración.



Fomento al Empleo

El programa Fomento al Empleo está orientado a personas de 18 años o más que se encuentren en búsqueda activa de trabajo y tiene como finalidad facilitar su incorporación a un empleo formal.

Para ello contempla servicios como Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Jornadas de Reclutamiento, Talleres para Buscadores de Empleo, Talleres para Empleadores y acciones de Movilidad Laboral.

Quienes deseen participar deberán realizar el trámite “Apoyos para la búsqueda de empleo”, ya sea de manera presencial en las oficinas del Servicio Estatal del Empleo y Productividad o mediante los portales oficiales y canales digitales del programa.

Durante el registro deberán proporcionar información personal, académica y laboral para que un consejero determine su perfil y los vincule con vacantes o apoyos acordes con sus características.



Impulso Artesanal

El programa Impulso Artesanal está dirigido a personas dedicadas a la elaboración de artesanías en Sinaloa, con prioridad para artesanos en condición de vulnerabilidad, mujeres artesanas y proyectos con enfoque de innovación o impacto social.

Entre los apoyos previstos se encuentran capacitación especializada, participación en ferias y exposiciones, promoción comercial, desarrollo de imagen empresarial y gestión de apoyos para fortalecer la producción y comercialización.

Los solicitantes deberán acreditar su residencia en Sinaloa mediante identificación oficial, estar inscritos en el padrón estatal de artesanos o solicitar su incorporación presentando evidencia de su trabajo artesanal.

Dependiendo del apoyo requerido, también deberán entregar una solicitud por escrito, información del evento o capacitación correspondiente y la documentación que establecen las reglas de operación.



Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como propósito fortalecer a las MIPYMES mediante acciones de capacitación, financiamiento, innovación y vinculación estratégica, con el fin de mejorar su productividad, competitividad y capacidad para generar empleos en la entidad.

De acuerdo con las reglas publicadas, los apoyos estarán dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas que cumplan con los requisitos que establezca la Secretaría de Economía en las convocatorias correspondientes.

El acceso dependerá de la integración y validación de los expedientes, así como de la disponibilidad presupuestal para el ejercicio fiscal 2026.

Para acceder a estas convocatorias es necesario comunicarse a las oficinas de la Secretaría de Economía en Sinaloa, al número 667 758-70-00 ext. 2961 o visitar el portal oficial de la Secretaría de Economía de Sinaloa.