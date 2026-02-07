$!Publican decreto que elimina a la CEAIP en Sinaloa

Este viernes 6 de febrero de 2026 entró en vigor la reforma constitucional que extingue a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Con ello, Sinaloa deja de contar con un organismo autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

El decreto fue aprobado por el Congreso del Estado el 18 de diciembre de 2025 y reforma los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Con los cambios constitucionales, las atribuciones que ejercía la CEAIP pasan a los órganos internos de control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos.

Los artículos transitorios establecen un plazo de hasta 120 días para armonizar la legislación secundaria y concluir el proceso administrativo de extinción de la CEAIP.