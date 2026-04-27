Publican reglas para apoyo estatal de $400 para el maíz; desde este lunes productores podrán presentar documentos

El Gobierno del Estado de Sinaloa puso en marcha la mecánica operativa para el pago del apoyo especial de 400 pesos por tonelada de maíz, destinado a respaldar la comercialización del grano, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya durante su Conferencia Semanera.

Destacó que este esquema representa una medida sin precedente en la entidad, al tratarse de la primera ocasión en que se canalizan recursos estatales directamente para apoyar la comercialización del maíz, con una inversión global de mil 400 millones de pesos.

Tras la publicación oficial de las reglas y lineamientos el pasado viernes en el Periódico Oficial del Estado, desde este lunes los productores podrán comenzar con la integración y entrega de expedientes para solicitar el beneficio económico.

“Son mil 400 millones de pesos, es el ajuste que se ha hecho, ésa es la responsabilidad que nos toca a nosotros, y desde ahora ya van a poder reunir sus requisitos, irse reportando a la ventanilla correspondiente”, dijo el Gobernador.

El programa tiene como finalidad respaldar el ingreso de los agricultores y contribuir a que el precio objetivo del maíz alcance los 6 mil pesos por tonelada, una de las principales demandas del sector productivo en la actual temporada agrícola.

Durante el anuncio, se explicó que el apoyo consistirá en 400 pesos por tonelada, considerando un rendimiento máximo de hasta 10 toneladas por hectárea, y estará disponible para la totalidad de los productores de maíz en Sinaloa, sin distinción de escala productiva.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, precisó que el universo estimado de beneficiarios asciende a 25 mil 503 productores, entre pequeños, medianos y grandes, lo que convierte a este programa en una estrategia de amplio alcance para el campo sinaloense.

Asimismo, detalló que se diseñó un proceso accesible y simplificado para facilitar la incorporación de los productores, buscando evitar trámites excesivos y garantizando que los solicitantes puedan cumplir con los requisitos establecidos.

Para las personas físicas, la documentación requerida consiste en solicitud en formato oficial, identificación oficial vigente, Cédula de Identificación Fiscal, CURP, comprobante de domicilio, permiso único de siembra, carátula de estado de cuenta bancario para recibir la transferencia y hoja de liquidación de la cosecha.

En el caso de las personas morales, deberán presentar los mismos requisitos anteriores, además del acta constitutiva de la empresa, así como el poder e identificación oficial del representante legal.

El Secretario de Agricultura y Ganadería subrayó que los lineamientos fueron estructurados conforme a la normatividad vigente, pero con un enfoque práctico para no excluir a ningún productor.

“Estos son requisitos de ley, se ha simplificado de tal forma que no sea una trámite complicado o excluyente para los productores, pues estos requisitos todos los productores los tienen y con ello ya ahorita iniciamos la recepción de documentos para que los productores puedan acceder al apoyo por parte del Estado, que autorizó el gobernador, de 400 pesos por tonelada”, asentó.

La administración estatal explicó que este apoyo extraordinario responde al compromiso asumido con los productores y busca atender de manera directa las necesidades del campo sinaloense, considerado uno de los pilares productivos de la economía estatal y nacional.