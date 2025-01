‘Puede ser un caso de policías que abaten a un agresor’, defiende Feliciano Castro a policías que fueron desarmados en Culiacán

El caso el agresor familiar que desarmó a un policía en Culiacán y que murió por el forcejeo por el arma puede responder a un caso en el que elementos policiales abaten a un agresor, defendió el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez.

La opinión del funcionario estatal no corresponde a información que derive de una investigación, pues la Fiscalía General del Estado no ha determinado si fue el mismo agresor quién accionó el arma de fuego y se dañó asimismo o si fue el policía de Culiacán el que accionó el arma en un intento de no ser desarmado.