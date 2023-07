Yo creo que para el mes de agosto ya no tendremos pretexto para no celebrar la audiencia”, expresó.

“Yo creo que tratan de disuadirnos. No sé cuál sea la idea, porque nosotros no estamos haciendo nada incorrecto, estamos nada más ejercitando la acción penal porque tenemos los elementos para hacerlo.

El hecho de que unos mil 500 universitarios acudieran este viernes a la audiencia inicial para apoyar al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y al abogado general Robespierre Lizárraga Otero, que fueron presentados ante el Juez acusados de abuso de autoridad, no intimida a los fiscales ni afecta su ánimo, señaló la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“A nosotros no nos afecta en nada en nuestro ánimo, en nuestra intención de llevar las cosas al extremo, no hay ningún problema, pueden llevar a la gente que gusten, pero nosotros no nos intimidamos con ello, nosotros sabemos que tenemos una obligación desde el momento que solicitamos la audiencia y vamos a seguir firmes con eso”.

También criticó el hecho de que Robespierre se haya ausentado, debido a que los abogados presentaron un escrito suyo, explicando que se encuentra enfermo de neumonía, algo que la fiscal no creyó.

“La verdad yo no creo que haya estado enfermo, pero bueno, llevó una receta. Se lo vamos a dar por bueno y se difiere la audiencia”, dijo.

La audiencia continuará el próximo 18 de agosto, cuando se convoque de nuevo a una audiencia a las 09:00 horas en la Sala A, ya con presencia del propio Robespierre.