Pugna del crimen organizado llevó a Sinaloa a incrementar 29.13% los recursos para atender a víctimas

La pugna del crimen organizado que inició en la segunda mitad del 2024 ha llevado a la Comisión de Víctimas de Sinaloa a incrementar en un 29.13 por ciento los apoyos brindados a afectados y sus familias.

De acuerdo con el informe financiero de la Comisión con corte a junio de 2025, en Sinaloa se han repartido 15 millones 182 mil 912.44 pesos desde octubre de 2024 del año pasado, periodos que abarcan parte del incremento de violencia en el estado.

En contraste, en el periodo del año anterior que va de octubre de 2023 a septiembre de 2024 en Sinaloa se repartieron 11 millones 759 mil 022.15 pesos, lo que representa un incremento de 3 millones 425 mil 890.29 pesos de un periodo sin crisis de seguridad al actual.

El informe financiero de la Comisión de Víctimas de Sinaloa abarca periodos trimestrales y semestrales.

De manera específica, en todo el 2023 fueron repartidos en apoyos 10 millones 436 mil 343.15 pesos, en 2024 fueron 14 millones 050 mil 734.51 pesos, y en la primera mitad del 2025 se han repartido 10 millones 057 mil 183.22 pesos.

Desde septiembre de 2024 se registra en Sinaloa una crisis de seguridad iniciada por una pugna del crimen organizado, que en un principio se focalizó en el centro del estado pero ha avanzado a todas las zonas del territorio estatal.

En la crisis de seguridad se han registrado asesinatos, desaparición forzada de personas, robo con violencia de vehículos y de comercios, enfrentamientos y persecuciones en la vía pública así como detonaciones de artefactos explosivos que han afectado a civiles no involucrados en los hechos.

La crisis inició en septiembre de 2024, un mes después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada García y de Joaquín Guzmán López, ocurridas el 25 de julio y realizadas por autoridades estadounidenses.

A pesar de que en Sinaloa hay presencia extraordinaria de agentes federales de seguridad, de corporaciones civiles y militares, la crisis continúa a casi un año de su inicio y acumula mil 912 asesinatos y mil 898 personas privadas de la libertad al 27 de agosto de 2025.

COMISIÓN DE VÍCTIMAS Y SUS SERVICIOS

La Comisión de Víctimas del Estado de Sinaloa es un ente que depende del Gobierno del Estado es el organismo encargado de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en el estado, ofreciendo atención jurídica, psicológica y de trabajo social.

Durante el 2024 se registraron 4 mil 938 atenciones a víctimas del delito, de las cuales 645 atenciones fueron a niñas, niños o adolescentes, mil 508 atenciones a hombres y 2 mil 784 atenciones a mujeres.

Las principales medidas de ayuda que ofrece la Comisión Integral a Víctimas son de tipo jurídico, desde asesoría primaria hasta representación jurídica, incluyendo algunos gastos que se generen, atención psicológica, médica, medicamentos, alimentaria, de traslado, gestión de seguridad, apoyo con paquete básico de servicio funerario.