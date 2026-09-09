$!Que candidatos firmen compromiso contra la corrupción; CPC presenta plan anual de trabajo

También buscará promover cambios a la Ley de Transparencia, así como reformas para fortalecer la participación de los ciudadanos y mejorar la revisión del uso de los recursos públicos.

A través de un comunicado, el Comité informó que uno de sus principales objetivos será lograr que más municipios participen en las acciones para prevenir la corrupción, evitar faltas administrativas y mejorar la transparencia en el servicio público.

Con 39 acciones enfocadas en prevenir actos de corrupción y fortalecer la participación ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa presentó su Programa Anual de Trabajo 2026-2027.

Como parte de estas acciones, el CPC y las instituciones del SEMAES prepararán un documento con herramientas y guías para ayudar a los municipios a prevenir la corrupción y mejorar su trabajo.

Este documento incluirá manuales, formatos y materiales de capacitación sobre temas como el control interno, los códigos de ética y la transparencia.

Otra de las acciones será invitar a quienes busquen un cargo de elección popular a firmar un compromiso anticorrupción. La intención es que la ciudadanía pueda dar seguimiento a estos compromisos y que las próximas autoridades asuman públicamente obligaciones relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y el buen manejo de los recursos.

La transparencia será uno de los principales temas de este plan, informó el Comité.

Por ello, el CPC continuará buscando que el Congreso del Estado retome las mesas de trabajo que, de acuerdo con el organismo, se pidieron desde hace más de un año para analizar cambios a las leyes de transparencia y participación ciudadana.

“El Programa Anual de Trabajo del CPC sitúa a la transparencia como un pilar indispensable para erradicar la opacidad institucional. Por ello, se dará continuidad a las gestiones ante el Congreso del Estado de Sinaloa para restablecer las mesas de trabajo solicitadas”, señala el comunicado.

El Comité ha solicitado reuniones con la Diputada Arely Berenice Ruiz López, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como con el Diputado Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política.

También pidió una reunión con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para hablar sobre estos temas y otras prioridades del Comité. Sin embargo, hasta el momento, señala el CPC, no han recibido respuesta a estas solicitudes.

El Comité de Participación Ciudadana adelantó que continuará proponiendo cambios a las leyes para que sean revisados por el Congreso del Estado.

Con este programa, busca que haya una mayor participación de los ciudadanos para vigilar el uso de los recursos públicos y dar seguimiento al trabajo de las autoridades.