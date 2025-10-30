Que esperen tantito, el maíz se trilla hasta abril, dice Rocha a productores sinaloenses que mantienen manifestación

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya llamó a los productores agrícolas de Sinaloa a liberar las casetas y esperar los tiempos adecuados para discutir el precio del maíz, ya que la trilla local inicia hasta abril.

“Siguen ellos. En realidad el maíz nuestro se va a trillar hasta en abril, tenemos tiempo para discutir eso. Yo lo que les pido es que nos den tiempo”, expresó.

El Mandatario estatal aseguró que se mantiene atento al tema de la comercialización y pidió a los productores permitir la libre circulación mientras continúan los diálogos con autoridades federales.

“Saben que yo siempre estoy atento del tema de la comercialización, entonces lo mejor es que no estén tomando las casetas ahorita si es que no empiezan a sembrar”.

“El mensaje mío es que ya saben que yo estoy con ellos, como siempre. La agricultura nuestra es una ocupación muy importante, pero que esperen tantito... que nos dejen tranquila la circulación”, añadió.

Rocha Moya indicó que a través del Secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello, los productores han recibido atención constante y apoyo, e insistió en que las condiciones de mercado aún no permiten definir un precio justo.

“Ya saben ellos que yo estoy tratando de conseguir el mejor precio para el maíz, entonces ya platiqué con ellos, ya hemos tenido reuniones con el Secretario de Agricultura aquí con ellos mismos. Que esperen tantito, que nos dejen tranquila la circulación”, reiteró.

Sobre la visita del Secretario federal de Agricultura, Julio Berdegué, dijo que aún no hay fecha confirmada, pero confió en que su presencia en Sinaloa ayude a resolver el tema de los precios de garantía.

El Gobernador explicó que el precio internacional del grano no es favorable para la entidad, por qué cuando se cosecha en Sinaloa, el precio cae.

Reiteró que el análisis deberá realizarse a inicios del próximo año, cuando las condiciones de cosecha sean más claras.

“Tiene que discutirse. Por ejemplo, ya hay un precio que se dio para el Bajío, ese es un precio, es una posibilidad. Nada más que para nosotros va a ser más complicado porque el precio internacional, para cuando cosechemos nosotros, se cae. Entonces tienes que ponerle más apoyo”, comentó.

Rocha insistió en que cualquier definición de precios o apoyos deberá abordarse entre enero y febrero de 2026, cuando los cultivos estén más avanzados.

“Hay que hacerlo en su momento, hay que hacerlo ya que entre el año, en febrero, en enero, cuando ya tengamos el maicito larguito”, apuntó.