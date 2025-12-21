¿Qué hacer si no te pagaron el aguinaldo antes del 20 de diciembre?

El pasado 20 de diciembre venció el plazo legal para que patrones y empresas en México paguen el aguinaldo correspondiente a 2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

La legislación laboral señala que el aguinaldo debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario.

La ley también establece que existen casos en los que no aplica el pago de aguinaldo. Entre ellos se encuentran las personas que trabajan por honorarios, freelancers, socios de empresas que reciben utilidades, servidores públicos sin nombramiento o eventuales, pasantes o becarios en prácticas profesionales, así como trabajadores que no cuentan con contrato formal ni registro ante la autoridad laboral.

En caso de que el trabajador no se encuentre dentro de estos supuestos y no reciba el aguinaldo antes del 20 de diciembre, el patrón podría enfrentar sanciones económicas, de acuerdo con el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.

“En caso de incumplimiento, en forma completa o extemporánea, el patrón se hará acreedor a una multa que va 50 a 5 mil veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA)”, se señala en la ley.

De acuerdo a esto, la multa mínima podría ser de un total de cinco mil 657.5 pesos, mientras que la máxima sería de 565 mil 700 pesos.

La ley señala que el trabajador cuenta con un plazo de hasta un año para presentar una reclamación ante las instancias correspondientes, entre ellas las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales o locales, los Tribunales Laborales federales o locales, así como los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral.

De acuerdo a la ley no se ofrecen prórrogas ni se consideran días inhábiles en la fecha límite del 20 de diciembre, por lo que el empleado afectado puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo si no ha recibido su aguinaldo.

La Profedet ofrece atención a través de su sitio web oficial, líneas telefónicas de orientación, correo electrónico y oficinas presenciales distribuidas en el país, para brindar asesoría y acompañamiento a los trabajadores que no reciban esta prestación conforme a la ley.

En Sinaloa la Profedet tiene oficinas ubicadas en Culiacán, dentro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la avenida Independencia 833, Local B-4, colonia Centro; y pueden ser contactados también por teléfono al 800 911 7877 para orientación general.