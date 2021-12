Que Intercamaral mantenga precios en lo que mejora la economía de sinaloenses, pide Diputado

Por el índice de inflación de 7.38 por ciento que derivan en la elevación de los precios de los productos, en Diputado Luis Javier de la Rocha Zazueta hizo un llamado a empresarios y la Intercamaral para que mantengan precios de alimentos en estas fechas y que las familias no reciban un golpe a sus bolsillos cuando no tienen dinero.

“Yo quisiera mandar un mensaje a la Intercamaral, mandar a los empresarios, que contengan estos precios, yo sé que el tema de la energía eléctrica de eliminación de subsidios está generando como consecuencia este problema, que es la más alta del 2001 7.38 por ciento que traemos”, dijo sobre la inflación.

El fin del subsidio de la energía eléctrica y la disminución del poder adquisitivo, detalló el legislador, influyeron para que os índices inflacionarios se elevaran, alcanzando el nivel más alto en 21 años, en el marco de las fiestas decembrinas que representan consumo de productos para las familias.

“Los empresarios deben de reunirse, deben de hacer algo con la Intercamaral para no perjudicar a la gente, en la coalición estamos preocupados por eso, para que veamos las formas y los formatos de cuidar los bolsillos de los sinaloenses”, dijo sobre el grupo parlamentario al que pertenece, el PRI.

Por lo anterior agregó también una petición a la Procuraduría Federal del Consumidor en su delegación de Sinaloa para que vigilen que no se disparen precios y se inicien estrategias para mantener precios.

El índice de precios, explicó, se maneja de manera mensual a través del Inegi, al mes de noviembre aumentó 1.20 por ciento con respecto al mes anterior, por lo que el nivel está casi en 7.38 por ciento.

“A los empresarios, como Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, mandarles un mensaje que se mantengan, que por favor no alcen los precios, porque el poder adquisitivo de los sinaloenses si se está viendo perjudicado”, reiteró.

Sinaloa, informó, es de los estados que más se ven golpeados cuando termina el subsidio de verano de la Comisión Federal de Electricidad, siendo en esta ocasión solo el estado de Sonora el que se encuentra por encima, lo cual infiere en los precios finales.



Entorno

El legislador respondió a los comentarios realizados por el empresario Agustín Coppel respecto a que hay países como Estados Unidos pasando por una situación similar o que la inflación se mantendrá así durante el siguiente año.

“Aspectos externos han estado presentes siempre, a mí lo que me preocupa es que si la inflación va a empezar a bajar dentro de un año, no me voy a poner a pensar dentro de un año qué voy a hacer, porque los sinaloenses tienen que empezar por mañana”, declaró.

Los alimentos e insumos básicos como frutas y verduras han aumentado hasta en 30 por ciento su costo, por lo que llamó a ocuparse en los más vulnerables, además de que los aumentos no se reflejan en que la gente tenga mejores salarios.