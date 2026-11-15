$!Que la memoria sea una forma de justicia y la justicia una posibilidad para la paz, señala Froylán Enciso

Durante la charla, en la que estuvo acompañado por Juan Márquez, explicó que la historia no solo permite comprender de dónde vienen los problemas, sino también identificar que las circunstancias pueden cambiar y que la violencia no debe paralizar a la sociedad ni encerrarla en sus propios miedos.

"Conocer tus heridas te ayuda a poder diagnosticarlas y sanarlas. Entonces, no hay peor aliado a la violencia y a la impunidad que el olvido”, expresó.

Al presentar sus libros “De Sinaloa para el mundo. Economía política del narcotráfico” y “La guerra imperdonable”, en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026, el ensayista, periodista, investigador y académico mexicano sostuvo que la violencia no tiene por qué ser el destino inevitable de México.

Para construir la paz es necesario conocer las raíces históricas, económicas y políticas de la violencia, reconocer las heridas que ha dejado y recuperar la memoria de quienes, incluso en los momentos más difíciles, han trabajado por defender la dignidad de sus comunidades, señaló el escritor e historiador Froylán Enciso.

"La historia te ayuda a acordarte de aquellos momentos en que las cosas fueron diferentes y a rehabilitar la esperanza, a rehabilitar la utopía”, señaló.

Al abordar “De Sinaloa para el mundo. Economía política del narcotráfico”, habló de la importancia de estudiar el desarrollo histórico del narcotráfico en Sinaloa y sus relaciones con factores económicos, políticos y sociales, en lugar de atender únicamente sus consecuencias.

En ese sentido, consideró que las estrategias de construcción de paz necesitan diagnósticos profundos que permitan comprender el origen de los problemas y no quedarse en intervenciones superficiales sobre el tejido social.

También se refirió a la relación histórica entre el Estado y el narcotráfico, y a las narrativas políticas que actualmente circulan sobre el tema. Consideró necesario que los sinaloenses enfrenten su historia con honestidad y reconozcan lo que está mal, pero sin permitir que otros utilicen esa realidad para justificar discursos de desprestigio o intervencionismo.

"Yo creo que hay suficiente madurez política, institucional y de conocimiento histórico como para que nosotros mismos, los sinaloenses mismos, podamos arreglar lo que está mal aquí en nuestra casa sin necesidad de intervencionismo”, afirmó.

Al presentar “La guerra imperdonable”, Enciso compartió las motivaciones que dieron origen a esta obra, integrada por textos que escribió a partir de la violencia desatada durante la guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias en la vida de miles de mexicanos.

Recordó que aquella violencia transformó la relación de las personas con las calles, las noches, los pueblos y hasta con sus propias palabras. Por ello, consideró importante que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y comprendan que México no siempre fue así.

En su reflexión, destacó que, frente a la tragedia, también hubo periodistas que continuaron investigando, madres que buscaron a sus hijos ante la falta de respuesta de las instituciones, comunidades que defendieron sus territorios y ciudadanos que exigieron justicia.

Recordó particularmente al periodista Javier Valdez, a quien describió como un amigo generoso y un escritor extraordinario, cuya memoria no debe quedar reducida a la violencia que le arrebató la vida.

"Cuando pienso en Javier, no quiero recordarlo solamente por la violencia que le arrebató la vida. Quiero recordar al amigo generoso, al escritor extraordinario y al hombre que tendía puentes entre Sinaloa y el mundo”, expresó.

El autor vinculó la memoria histórica con la defensa de la soberanía nacional, al considerar que una sociedad necesita conocer sus propios problemas y tener la capacidad de decidir democráticamente cómo resolverlos.

"La soberanía no solamente es una disposición constitucional, una frontera o una facultad del Estado. Es también la capacidad de una sociedad para comprender su historia, reconocer sus problemas y decidir democráticamente cómo resolverlos”, sostuvo.

Enciso dirigió un mensaje especialmente a los jóvenes, a quienes invitó a leer, discutir y cuestionar la historia, pero también a reconocer las experiencias de solidaridad y organización que han resistido a la violencia.

“Les invito a conocer esta historia, a discutirla, a cuestionarla, a tener su propia interpretación. Les invito a no aceptar que la violencia sea el destino inevitable de México”, manifestó.

Y añadió que, pese a las tragedias que ha enfrentado el país, permanece una capacidad extraordinaria para organizarse, solidarizarse y mantener la esperanza.

"La defensa de la soberanía nacional necesita de esta conciencia histórica. Necesita ciudadanos capaces de reconocer los errores de su propio Estado sin renunciar a defender la independencia de su nación”, afirmó.

Enciso concluyó con una invitación a asumir la memoria como una responsabilidad colectiva, con honestidad y compromiso con lo público, lo comunitario y las personas históricamente excluidas.

"Podemos reconocer nuestras heridas, nombrarlas, discutirlas y aprender de ellas. Podemos hacer de la memoria una forma de justicia y de la justicia, una posibilidad para la paz”.