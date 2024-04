Que sea la ciudadanía la que guíe el destino del municipio, señaló como principal eje de proyecto de gobierno la candidata a la Alcaldía de Navolato por el Partido Verde, María del Carmen Noriega Ramos.

Formada como docente, con trayectoria en la educación especial, la Regidora con licencia manifestó que una de sus propuestas es que, a través de las y los regidores, puedan dar una mejor cobertura y seguimiento a los problemas que atañen a todo el municipio, más allá de la cabecera.

”¿Cómo poder trabajar? Mi proyecto es que la sociedad se involucre, que ellos sean nuestros ojos y la voz, y nosotros ser los oídos para resolver una situación”, declaró Noriega Ramos.

”Que cada uno de los regidores se pongan a trabajar en equipo con el síndico. Habrá algún Regidor que me tendrá que cubrir el sector, por ejemplo, de Altata, otro en “El Tigre” (Juan Aldama), otro en Villa Juárez, para que ellos puedan darle la continuidad al trabajo junto con lo que son los comisarios y comités de vecinos”, indicó.

Comentó que, actualmente, Navolato cuenta con deficiencias principalmente en cuestión de servicios públicos, específicamente el alumbrado y la recolección de basura.

En ese sentido, señaló que como servidora pública su verdadera obligación es con la ciudadanía, así como atender las necesidades comunes que tengan.

“Yo daría la vida por el pueblo, sé que suena muy dramático, pero si no venimos a este mundo a hacer el bien ¿entonces a qué venimos? Mi proyecto es ayudar, hacer un buen trabajo, ayudar al pueblo, que el pueblo tenga la confianza de decirme “oye, Maricarmen, ¿sabes qué? Necesitamos esto”, pero las necesidades del pueblo tienen que ser en común”.

“Hemos tenido la oportunidad de que la gente nos reciba con mucho cariño, hasta el momento no hemos tenido ningún reclamo hacia mi persona, sí hemos tenido reclamos hacia los gobiernos anteriores, el mal trabajo que han hecho. Yo siento que tienen confianza en Maricarmen”, expresó la candidata a la Presidencia Municipal de Navolato.

En temas de seguridad, puntualizó que, aunque percibe un buen panorama en este rubro, de llegar a la Alcaldía buscaría implementar programas enfocados a la prevención, es decir, fomentar la civilidad desde las escuelas.

“Depende mucho de la educación, de los jóvenes, de las circunstancias, entonces meter más programas a las escuelas, a las preparatorias. Igual con los elementos de policías, darles algunos cursos, que estén ellos siempre bien motivados, hacer bien su trabajo, de no caer en situaciones incómodas”, comentó la candidata María del Carmen.

Respecto a temas de economía y difusión cultural, fijó un compromiso en cuanto a la promoción y apoyo que requieren algunos puntos turísticos importantes de Navolato, más allá de Altata.

“Los ciudadanos se tienen que involucrar. Como Presidenta Municipal me comprometo a involucrarme al cien por ciento, a mí me gusta mucho la cultura, me gustan mucho las tradiciones. Me gusta mucho que haya esa motivación”.

Expuso que, aun enfrentándose a un cáncer de mama diagnosticado hace dos años, su motivación la mantiene firme en sus aspiraciones tanto políticas como de superación personal.

“Me defino como una persona luchadora, justa, me gusta mucho ser justa, trabajadora siempre. El servir a la comunidad, a nuestros amigos, compañeros y ciudadanos es muy bonito, eso te da una energía, unas ganas de seguir adelante”, concluyó.