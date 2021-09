Que la transparencia en Sinaloa se convierta en hábito, una tarea prioritaria para José Alfredo Beltrán

“La gran satisfacción personal que yo tengo es poder hacer aquí lo que yo tanto demandé como ciudadano, como activista, lo que yo tanto denuncié como periodista, de que era muy escrupuloso, era un cuchillito de palo, que era implacable, este escudriñamiento, este descubrimiento de yo sacar: Oye, tal institución no está cumpliendo con las responsabilidades fiscales; Oye, hay un maquillaje en lo sueldos oficiales”, manifestó.

“Cada resolución es un reto para los comisionados, es un estudio de caso que se está presentando al Pleno y que hay alguien detrás”, indicó, “y es lo más placentero, el decir: mira nomás, son ríos de información, en los cuales hasta tú te puedes ahogar de tantos datos, documentos. Y ojo, ahí lo importante es construir la utilidad social del derecho a la información”, acotó.

“Quienes venimos de una línea de periodismo, digamos, duro, crítico, combativo, tenemos perfectamente ese origen del cual surgimos. Yo te referiría a ese tema, congruencia, integridad, predicar con el ejemplo en todas tus acciones y decisiones. ¿qué significa eso? Pues de cero simulaciones, es decir, no vamos a aparentar lo que no somos ni lo que no estamos haciendo, y esto, resultados del informe, pues están a la vista de todo mundo”, agregó.