“Queremos una autoridad que cumpla, una autoridad que se esmere que haga el esfuerzo porque prevalezca la tranquilidad y sobre todo, que no caigamos en la impunidad que se está cayendo con tanto homicidio y que todo queda al ‘ahí se va’, que no hay respuestas claras y precisas”, manifestó.

“Teníamos el gusto de conocerlo, fue panista muchísimo tiempo, fue una persona muy querida por toda la militancia, fue un activo que se va a extrañar”.

Los procesos legales de casos como el del político, entre posibles homicidios culposos, deben resolverse y ser tratados con la importancia que merecen para mejorar la seguridad del municipio, opinó el panista.

“Para que ya no sigan pasando y no queden impunes, no quede esa incertidumbre que genera este tipo de ataques, porque eso es lo que pasa a la gente de Culiacán, le preocupa, y genera ese miedo colectivo de que en las calles se siente un ambiente inseguridad y no queremos que suceda”, expresó.

“Queremos vivir seguros en nuestro municipio y nuestro estado, y está pasando todo lo contrario, vivimos con la zozobra, vivimos con miedo de salir, con mucha incertidumbre de lo que pueda pasar y es lo que nosotros queremos evitar”.

Por otro lado, pese a las circunstancias en las que Alejo Valenzuela López fue visto por última vez, Sadol Osorio expresó que lo recordarán por su trabajo y virtudes.

“Era una persona muy activa, muy positiva, era muy buen hijo, era muy protector, muy familiar, era religioso, estaba metido en el tema de la religión, y nos quedamos con eso”, recordó.

“Con el Alejo trabajador, con el Alejo alegre, un panista que siempre estuvo muy activo en todo lo que sucedía en las filas de nosotros, siempre lo recordaremos con muy buena actitud y como un hombre que luchó mucho porque a Acción Nacional siempre le fuera bien”, concluyó.