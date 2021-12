Que no se le olvide que el Congreso es quien desafuera, dice Adolfo Beltrán a Estrada Ferreiro

“Es más una ocurrencia porque legalmente no lo puedo hacer, cualquier descuento que se aplica como por habitación, como por comercio o pronto pago, son disposiciones que vienen comprendidas en la Ley de Hacienda Municipal y él no las puede dejar de aplicar, en caso de que lo intentara hacer, tendría que entrar directamente la Auditoría Superior del Estado porque está violentando la Ley en base de una obligación que tiene y tiene que ver con el manejo de recursos, estaría ingresando recursos que no le compete cobrar”, comentó Beltrán Corrales.

La ciudadanía se podría amparar ante estas decisiones, anunció el legislador, pues se está violentando la Ley,.

Agregó que el comportamiento de Estrada Ferreiro ya se ha hablado entre diputados y diputadas, así como al interior de la Junta de Coordinación Política, reiterando que lo que se debe de hacer en los municipios es buscar mejores estrategias de recaudación, en Culiacán el 60 por ciento de claves catastrales no se pagan.

“Jesús Estrada Ferreiro no tiene atribuciones para hacer eso ¿quién se cree ?, por el amor de Dios, no puede ser. Estamos viendo niveles, no sé si de locura o de qué, pero no puede ser, pero el Alcalde de cualquier municipio de la Federación debe de sujetarse a la Ley y este señor no lo entiende, la Ley es él, no podemos seguir con un tema donde el presidente quiere hacer lo que se le antoje”, abundó sobre la idea de quitar descuentos.

De acuerdo con Beltrán Corrales, hay acciones del Alcalde que rayan en la locura y que afectan al bienestar de la ciudadanía, dejando estancada la ciudad, pero en caso de que cumpla lo de quitar descuentos, sería un argumento más para que Estrada Ferreiro se enfrente a las leyes y pierda apoyo ciudadano.

“No hay un proyecto concreto, Culiacán no tiene rumbo, el Presidente municipal no tiene seriedad, lo único a lo que se ha dedicado es a venir al Congreso a confrontarse, incluso con los diputados de su partido, más que con los de oposición, se confronta con el Gobernador, con todo el mundo se confronta, el señor no sabe gobernar, yo no tengo ninguna explicación más de que está desequilibrado”, declaró.

El legislador Pedro Villegas Lobo consideró al Alcalde como un cobarde al haber asistido al Congreso y dar un mensaje a favor de la ciudadanía, cuando en realidad, dijo, lo que quiere es subir impuestos, sumado a que Estrada Ferreiro decidió irse cuando terminó su participación y no escuchar a quienes le precedieron.

Villegas Lobo refirió que Estrada Ferreiro no está afiliado a Morena, señalando que no tiene capacidad política, por lo que una consulta no le favorecería, ya que la gente, aseguró, no avala el trabajo del Alcalde.

También pidió darle trámite al juicio político que se metió contra Estrada Ferreiro, al finalizar la pasada legislatura.