‘Que no se quieran agandallar’: PAN advierte que no cederá al PRI la candidatura de Culiacán

La coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Roxana Rubio Valdez, advirtió que su partido no cederá al PRI la candidatura a la Alcaldía de Culiacán, como parte de una posible alianza electoral rumbo a 2027.

La Legisladora señaló que Acción Nacional ha mostrado disposición para construir una coalición, incluso al aceptar que el PRI encabece la candidatura a la Gubernatura; sin embargo, consideró que también deben respetarse los espacios que corresponden al PAN.

Rubio Valdez acusó que algunos actores priistas han buscado quedarse con la candidatura de la capital sinaloense y advirtió que no permitirán que el tricolor concentre las principales posiciones dentro de una eventual alianza.

“Estamos priorizando el tema de bien superior que es ganarle a Morena, los enemigos están allá, pero sí, en la mesa pues decirle al PRI que no nos vamos a dejar, que está bien que sigle la Gubernatura, pero pues no se quieran llevar también la capital” expresó.

La Diputada sostuvo que el PAN debe encabezar la planilla en Culiacán, además de buscar las candidaturas en otros municipios como Mazatlán, El Fuerte y Salvador Alvarado.

Aunque reiteró que ha sido una de las impulsoras de la coalición entre ambos partidos, señaló que es necesario establecer condiciones de equidad en las negociaciones.

“Yo quiero aclarar otra cosa, Roxana Rubio ha sido impulsora de la alianza, he aportado en el nacional porque ustedes saben que Jorge Romero el Presidente nacional no quería la alianza, pero viendo el tema de aquí en Sinaloa, por supuesto que ocupamos una alianza, ellos saben perfectamente que yo en su momento me puedo bajar de la Gubernatura, pero sí, asegurándome en la alcaldía de Culiacán” mencionó.

La Diputada señaló que no tiene inconveniente en quién encabece la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa; sin embargo, advirtió que el PAN no permitirá que el PRI también busque quedarse con las candidaturas de otros municipios.

Fue enfática al señalar que su partido exigirá que se respeten los espacios que le corresponden y advirtió que, de no existir condiciones parejas en las negociaciones, no habrá alianza electoral entre el PAN y el PRI en Sinaloa.