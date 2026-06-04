¿Qué pasa con la licencia de Rocha? Constitución de Sinaloa mantiene a Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina

A más de un mes de que el Gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa mantiene vigente la figura de la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, al tratarse de una ausencia que rebasa los 30 días y cuya conclusión no tiene una fecha determinada.

Rocha Moya solicitó licencia el 1 de mayo de 2026, en medio de las investigaciones derivadas de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos en su contra y contra otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso del Estado aprobó la separación temporal del Mandatario y designó a Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

Desde entonces, el Mandatario permanece separado del cargo y el pasado 2 de junio se cumplió un mes desde que el Congreso formalizó la licencia y nombró a la titular del Poder Ejecutivo estatal.

La Constitución de Sinaloa establece en su artículo 58 que las faltas temporales del Gobernador de hasta 30 días serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de encargado del despacho.

Sin embargo, cuando la ausencia excede ese periodo, corresponde al Congreso designar a un Gobernador interino.

“Las faltas temporales del Gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del Despacho; las que excedan de tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría absoluta de votos de los Diputados presentes”, señala el texto constitucional.

La disposición explica por qué el Congreso optó por nombrar una Gobernadora interina desde el momento en que autorizó la licencia de Rocha Moya, pues la solicitud presentada fue expresamente por un periodo superior a 30 días.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, precisó posteriormente que la licencia aprobada no establece una fecha límite para su conclusión.

De acuerdo con la Legisladora, el permiso concedido fue por un periodo mayor a 30 días y de duración indefinida, por lo que el estatus jurídico del Poder Ejecutivo estatal permanece sin cambios aun cuando ya se cumplió un mes desde la salida del mandatario.

Guerra Ochoa explicó que la situación solo cambiaría en caso de que Rocha Moya notificara formalmente su reincorporación al cargo o presentara una renuncia, escenario que implicaría un procedimiento distinto previsto por la Constitución.

El artículo 59 constitucional regula los casos de falta absoluta del Gobernador y establece mecanismos para la designación de gobernadores interinos, provisionales o sustitutos, dependiendo del momento en que ocurra la vacante durante el sexenio.

Por su parte, el artículo 64 señala que el Gobernador, aunque no establece si electo o interino, no puede ausentarse del territorio estatal por más de 30 días sin autorización del Congreso o de la Diputación Permanente.

La licencia de Rocha Moya se produjo después de que el 29 de abril fuera señalado junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de autoridades estadounidenses.

Tras varios días rechazando las acusaciones, el 1 de mayo difundió un mensaje en video en el que anunció su decisión de separarse temporalmente del cargo para atender cualquier investigación derivada de esos señalamientos.

Durante la sesión extraordinaria del 2 de mayo, el Congreso aprobó la licencia y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

En su primer mensaje al frente del Poder Ejecutivo estatal, Bonilla Valverde afirmó que mantendría la continuidad de las políticas públicas impulsadas por la Cuarta Transformación y expresó su respaldo político a Rocha Moya.

“Lo digo claramente y con contundencia, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, citó la Gobernadora interina del documento enviado por Rocha Moya al Congreso.

Más recientemente, el 26 de mayo, el Mandatario con licencia acudió a la Fiscalía General de la República para comparecer en relación con las investigaciones derivadas de la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Hasta este 4 de junio no se ha informado oficialmente sobre una solicitud de reincorporación al cargo, por lo que conforme a los términos de la licencia aprobada por el Congreso y a lo establecido en la Constitución de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde continúa ejerciendo funciones como Gobernadora interina del Estado.