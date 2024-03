Durante la ceremonia también lanzó un llamado a los sacerdotes de Culiacán para que trabajen juntos en busca de mantener y fortalecer sus ánimos de cara a cumplir con su misión pastoral.

“Por eso, queridos hermanos sacerdotes, estos días he pensado de modo especial en ustedes, han venido a mi mente y a mi corazón con sus rostros concretos. He pensado ante el Señor también en sus posibles estados de ánimo, en unos los he visto con alegría, a otros con ese ardor misionero”.