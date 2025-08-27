Que regidores de Ahome solo trabajen para el Ayuntamiento, no para nadie más: Gobernador

Que los regidores del municipio de Ahome solo se dediquen a trabajar para el Ayuntamiento y no para nadie más ajeno a ello, aseveró el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Señaló que las autoridades judiciales ya fijaron una postura en torno a la controversia por la Alcaldía, misma que debe de atenderse por parte de los funcionarios municipales.

“Los regidores pueden tener su opinión, pero finalmente hay un orden jurídico que mandata”.

“Que atiendan, que trabajen para Ahome, no trabajen para nadie más que sea la institución, que es el Ayuntamiento. Cualquier interpretación que quieran hacer de la Ley, pues que la hagan y ya”, respondió Rocha Moya.

Tras el desafuero de Gerardo Vargas Landeros el pasado 2 de mayo del 2025, el propio ex Alcalde promovió juicios de amparo con jueces federales tanto de Sinaloa como de otros estados para retomar el cargo.

También promovió una controversia constitucional en la que se ostentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Presidente Municipal de Ahome, misma que no pudo acreditar.

En ese sentido, el Congreso del Estado defendió que el juicio de procedencia, o desafuero contra Vargas Landeros, fue apegado a la Ley y que no puede revertirse, por lo que el Alcalde sustituto, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, tendrá que permanecer.