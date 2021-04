‘Que se dejen de pend.....s y se pongan a trabajar’, responde Jesús Estrada sobre críticas por ir al Ayuntamiento

Que se dejen de pendejadas y se pongan a trabajar, dijo Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la Alcaldía de Culiacán de Morena y el Partido Sinaloense a quienes lo han criticado por seguir acudiendo al Ayuntamiento de Culiacán.

El Alcalde con licencia fue criticado por haber dejado su camioneta en el espacio dedicado al Presidente Municipal a las afueras del Ayuntamiento de la capital del estado.

El morenista argumentó que él sigue encontrándose con el Presidente Municipal en funciones por algunos asuntos relacionados a la Comuna, y que mo debería de importarle a los que lo critican, que él haga esto.

“No me puede impedir nadie que lo haga (asistir al Ayuntamiento) , las personas que estén criticando, te lo digo con estas palabras, que se dejen de pendejadas y se pongan a trabajar sobre lo suyo, así con esas palabras ponlo si quieres”.

-- ¿Aún Estrada Ferreiro está atendiendo temas del Ayuntamiento, ayudando al Alcalde en funciones?”Solamente orientándolo en lo que él no entiende que dejamos pendiente, el convenio que firmé (documentación referente al metrobús), así como otro donde hubo un error, no lo puede firmar él, porque él no estaba en aquel tiempo en funciones”.

Estrada Ferreiro, quien busca la reelección como Presidente Municipal, explicó que el actual Alcalde tiene sus funciones, que él, como Alcalde con licencia, aún le explica de algunos asuntos que no se puedan estar entendiendo.

“El Alcalde que está en funciones tiene su responsabilidad, a mí me consulta de cosas que tenemos pendientes que él no sabe cómo se hicieron, y estamos explicándole para que él tome las decisiones correspondientes, y para eso, yo voy a su oficina, él no va a mi despacho”, detalló.

“Y si yo voy a su oficina, si me permite estacionar, donde me estacionaba, yo lo voy a hacer... Si yo voy al Ayuntamiento, sin o con camioneta, con o sin el Alcalde, yo tengo la libertad absoluta de entrar y salir del Ayuntamiento cuando se me pegue la gana como ciudadano y como candidato también”, agregó.