Que Segalmex desista de publicar previo base del maíz, pide Serapio Vargas

Que Segalmex no anuncie un precio base para el maíz de 41 dólares como lo tiene planeado, sino que esperen y, de ser posible, no se publique nada como sucedió con el precio del maíz en el bajío, para que haya margen de maniobra para productores y no pierdan ante estas decisiones, pidió el Diputado Serapio Vargas Ramírez, cuya propuesta del legislador es de 60 dólares de precio base.

“Si la base es baja gana el industrial y si la base es alta, gana el productor”, explicó el legislador morenista. El anuncio sobre esta decisión es a partir de día video reuniones de Segalmex, con productores y comercializadores, donde se fijó el precio el cual sería anunciado por Víctor Villalobos tentativamente en Obregón, Sonora.

Prematuro, es como consideró poner precios bajos a estas alturas, sumado a que expuso que se está midiendo el maíz blanco a la par que el amarillo, que es transgénico, lo cual reprobó y reiteró que se reconsidere el precio base para no afectar al campo sinaloense.

“Que no anuncie el próximo viernes la base, que no la anuncie y que comencemos a revisar la posibilidad de que este ciclo no se publiquen bases”, enfatizó en el llamado a Víctor Villalobos que extendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, además que pidió consultar a Rubén Rocha Moya y Jaime Montes Salas, como autoridades estatales.

“Que no les gane el desespero y que la base del maíz sea no menor de 60 dólares “, solicitó, asegurando que es un llamado a tiempo, pues en Sinaloa no aceptan los grupos campesinos estos precios.