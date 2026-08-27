¿Qué Sinaloa recibe Graciela Domínguez? Violencia y crisis económica, bajo análisis en Plataforma

“Graciela Domínguez hereda un estado muy complicado y su principal responsabilidad, como ella misma lo ha verbalizado, es generar gobernabilidad, generar piso parejo para las elecciones de 2027 y sobre todo buscar cómo pacificar el Estado”, expone López Ortiz.

El director de Noroeste analiza en este episodio los principales retos que enfrenta la nueva mandataria estatal, desde la violencia generada por la disputa entre las facciones Guzmán y Zambada hasta el impacto que ésta ha tenido en el empleo, los ingresos de las familias y la actividad económica.

Con una crisis de seguridad que se prolonga desde hace casi dos años y un deterioro en distintos indicadores económicos, es el escenario que recibe Graciela Domínguez Nava al asumir como Gobernadora interina de Sinaloa, plantea Adrián López Ortiz en el nuevo episodio de Plataforma, el podcast de Noroeste.

El análisis parte de los casi dos años de violencia que ha vivido Sinaloa, periodo en el que, de acuerdo con las cifras presentadas en el programa, se han acumulado miles de homicidios, desapariciones, robo de vehículos y hallazgos de restos humanos.

“Los números son de crisis humanitaria, aunque duela reconocerlo”, señala López Ortiz al referirse al impacto acumulado de la violencia en el estado.

Entre los datos que aborda se encuentra que 2025 cerró con más de mil 800 homicidios y que las cifras de desapariciones también han alcanzado niveles históricos.

El problema no se limita a los homicidios, pues existen otras expresiones de violencia que quedan fuera de las estadísticas oficiales, plantea.

“Por un lado está la desaparición de personas que en 2025 también cerró con más de 2 mil denuncias ante la fiscalía y que todo indica también que este año andará en cifras muy similares, son récords históricos”, expone.



El impacto llega al bolsillo

En Plataforma, López Ortiz también aborda una de las consecuencias menos visibles de la crisis de seguridad: el impacto en la economía de las familias sinaloenses.

De acuerdo con los datos que presenta, Sinaloa pasó de registrar un crecimiento de 4.8 por ciento en su Producto Interno Bruto en 2021 a prácticamente no crecer en 2023 y registrar una contracción en 2024.

“Han sido cinco años perdidos en materia de crecimiento económico para el Estado”, sostiene.

Otro de los indicadores revisados es el empleo formal. Según las cifras expuestas durante el episodio, Sinaloa ha perdido más de 21 mil empleos formales al comparar con julio de 2024, previo al inicio de la actual disputa criminal.

A ello se suma el comportamiento de la pobreza laboral, que pasó de 25.6 a 28.3 por ciento durante el segundo trimestre del año.

“Eso evidencia ya el impacto de la guerra en la economía, en el bolsillo de los sinaloenses”, plantea el director de Noroeste.

El episodio también aborda la designación de Imelda Castro Castro como coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y su papel rumbo a las elecciones de 2027, así como la decisión del Senador Enrique Inzunza Cázarez de separarse del grupo parlamentario de Morena y continuar como legislador independiente.

El análisis regresa al principal desafío de la nueva administración estatal, determinar si será capaz de gobernar en medio de una de las etapas más complejas para Sinaloa.