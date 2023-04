Con el objetivo de documentar evidencia que permita a las autoridades atender el sistema educativo desde sus carencias después de la contingencia por Covid-19, la organización Mexicanos Primero Sinaloa realizó una investigación en la que se analizaron resultados académicos y contextos sociales en los 18 municipios del estado.

Con los datos que se desprendieron de esta investigación se realizó el Índice Global de Aprendizaje, una herramienta que permitirá definir la realidad académica en Sinaloa.

Esta investigación fue realizada con base en las pruebas aplicadas por la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación en septiembre de 2021, en contexto con datos socioeconómicos de los estudiantes y de las condiciones de los planteles educativos.

“Debido al prolongado cierre de escuelas, ocasionado por la pandemia, en la cual se enfrentaron situaciones que profundizaron las brechas de desigualdad entre los estudiantes que más lo necesitaban, cuestiones de abandono escolar, afectaciones socioemocionales, pérdida de aprendizaje que dejaron a México y a Sinaloa prácticamente al borde de una crisis generacional”, explicó Ángel Leyva Murguia, Director de Investigaciones de Mexicanos Primero Sinaloa.

“A pesar de los grandes esfuerzos que realizaron tanto los docentes, los directivos las familias para continuar con las trayectorias educativas de los estudiantes, ni el programa Aprende en Casa, ni la estrategia nacional para el regreso seguro a las escuelas de educación básica fue suficiente para mitigar este grave problema”, informó.

De acuerdo al investigador, en Sinaloa existe opacidad en el tema de datos con respecto a las situación educativa, por lo que fue necesario realizar solicitudes a la autoridad educativa.

“La ausencia sistemática de información confiable representa una barrera para el adecuado diseño e implementación de políticas educativas para conocer y entender qué es lo que sucede con las familias, con los estudiantes, con los docentes. En este sentido el índice global de aprendizaje es un sistema de integración de datos socioeducativos que nos brindan información confiable para conocer en dónde y en qué medida los 18 municipios de Sinaloa reproducen o desafían la inercia educativa”, dijo.

Antonio Villalpando Acuña, especialista en investigación y docencia explicó que para la investigación se analizaron tres factores, divididos cada uno por temas, para lograr un análisis integral de la situación educativa del estado.

“Nos enfocamos en factores que corresponden a tres dimensiones, la primera de ellas son servicios básicos en viviendas y escuelas, y nos enfocamos concretamente en el porcentaje de viviendas que no cuenta con excusado, porcentaje de viviendas que no cuenta con energía eléctrica, y el porcentaje de escuelas que no cuentan con Internet”, comentó.

“En segundo lugar escogimos una variable, y esa es una innovación en la investigación educativa, que tiene que ver con los llamados bienes de confort. En economía del comportamiento hay una teoría que dice que las personas tienen mejores resultados biográficos y económicos, y en este caso educativos, cuando cuentan con ciertos bienes que liberan tiempo para hacer labores en la casa, o en este caso para apoyar a los niños y a las niñas a estudiar. Encontramos que es estadísticamente significativo el porcentaje de viviendas que no cuenta con lavadora relacionado con los puntajes en lectura y matemáticas”, dijo.

En un tercer rubro se consideraron situaciones demográficas de la educación en Sinaloa.

“La tercera dimensión son las condiciones socioeducativas, en esta en esta dimensión incorporamos el porcentaje de escuelas que no cuenta con una unidad de servicios de apoyo a la educación regular, el porcentaje de las escuelas en las que las y los directivos desempeñan funciones frente a grupo, la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela y la población que se identifica como indígenas”, rescató el experto.

Gustavo Rojas Ayala, Director de Mexicanos Primero Sinaloa, mencionó que con la información obtenida en el índice global de aprendizaje se buscará crear mecanismos de atención a la educación en el estado.

”Esta primera versión del índice global de aprendizaje hoy nos muestra una foto y esa foto seguro cambiará a lo largo del tiempo a medida que respetemos nuestro modelo lo profundicemos y a medida que nuevos y mejores datos se guardan disponibles y sobre esa foto es que estaremos permanentemente invitándolos a todos a movilizarse y actuar”, dijo.