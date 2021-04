El secretario general de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Fernando Sandoval Angulo, expresó su escepticismo con respecto a la promesa de la Secretaría de Salud federal de iniciar las jornadas de vacunación contra el Covid-19 en docentes.

El dirigente sindical comparó el anuncio de la autoridad federal, de comenzar el proceso de inmunizar al magisterio del País, con la promesa realizada por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel en agosto de 2020, de acceder a un fideicomiso federal para dotar de computadoras a los trabajadores de la educación de Sinaloa.

“Ojalá no quede nada más en un registro (la vacunación) , como registrados quedamos todos para las computadoras, que fue un ofrecimiento del Ejecutivo federal y no se cumple. Y a lo que veo, va a seguir la pandemia y no se cumplió”, criticó.

El viernes, la Secretaría de Salud anunció las fechas en las que se vacunará a los docentes del País, proceso que en Sinaloa se llevará a cabo del 12 al 18 de mayo.

La calendarización se diseñó considerando el puntaje que tiene cada entidad federativa con respecto al Semáforo Epidemiológico Nacional, priorizando aquellos estados que se encuentran en color verde.

“Los maestros, igual que toda la población de México, estamos listos y esperando la vacunación de acuerdo al plan nacional de vacunación. Estamos en la mejor disposición de apoyar, ya nos anotamos en un registro”, aseguró Sandoval Angulo.

En Sinaloa recibirán la vacuna CanSino 87 mil 896 docentes, de acuerdo al registro de la dependencia federal.

La vacunación a la plantilla de docentes en activo es solamente uno de los tres requisitos que solicita el SNTE 53 para un regreso a clases presenciales, reiteró Sandoval Angulo.

“El verde en el semáforo, la vacunación de nuestros compañeros trabajadores y la voluntad, es voluntario el regreso a clases”, precisó.

“Vamos a volver a clases presenciales, sí, si se cumple eso”.

Agregó que se ha exhortado a la autoridad educativa local a atender la infraestructura educativa que ha resultado dañada durante la educación a distancia.

“Hemos pedido no nada más la rehabilitación de las 160 escuelas vandalizadas, sino también las de todo el estado”.