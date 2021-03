$!‘Quien aspire a ser ciudadano, tiene que tener dignidad, libertad, y responsabilidad’: Manuel Clouthier

Acompañado por su hermana Leticia Clouthier, el empresario sinaloense destacó que, su padre fue un hombre creyente, que se formó en valores, principios y criterios, sin ser un hombre improvisado en su faceta política, como los que hoy en la clase política, hablando de lo que no tienen ni idea, cayendo en el populismo, el cual no está vinculado a una ideología, por lo que hoy los políticos solo dicen lo que la gente quiere oír, y no lo que deben oír.

“Maquío, en ese sentido se formó, dedicándole muchos años a formar sus criterios, valores y principios que después pregonó y defendió, y que trató a su vez, de transmitir a la sociedad”, señaló Clouthier Carrillo.