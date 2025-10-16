$!‘Quien va a sacarnos de la crisis es el Estado... hay que ayudarlo a que haga su tarea’, señala Arturo Luján

Quien puede permitir que un territorio supere una crisis de seguridad es la fuerza del Estado, por lo tanto es necesario que la sociedad lo apoye para que pueda realizar su tarea de manera efectiva, señaló Arturo Luján Olivas, director estatal del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua, Ficosec. Dentro de su ponencia “La seguridad se construye desde lo local: costos, aprendizajes y desafíos” en el Encuentro Ciudadano sobre Seguridad y Justicia en México, compartió como caso de éxito en la participación activa de la ciudadanía en la resolución de problemas la creación del Ficosec en 2008, cuando se desbordó la violencia particularmente en Ciudad Juárez.

Explicó que esta iniciativa, la cual opera como un fideicomiso para destinar recursos provenientes de sobretasas al impuesto sobre nómina a proyectos de seguridad y competitividad, surgió a propuesta del sector empresarial que aquejaba los estragos de la violencia en la región. “Quien va a sacarnos de la crisis no son ustedes, es la autoridad. Es el Estado el que tiene capacidad de enfrentar este tipo de problemas, no hay nadie más, por lo tanto hay que ayudar al Estado a que haga su tarea, hay que impulsar al Estado a que haga su tarea”, definió Luján Olivas.

Contó que para la creación del fideicomiso, empresarios locales concretaron viajes y reuniones con autoridades de Colombia, por tenerlo como referencia de superación de crisis, y de ahí llegaron a la conclusión de ayudar al Estado a través de esas aportaciones. “Estoy seguro que el nivel desesperación que tenían los empresarios cuando fueron a Colombia es muy similar a lo que están sintiendo [en Sinaloa]”, dijo el especialista. El director del Ficosec Chihuahua reconoció que, de cara a trasladar esta estrategia a otras regiones del País como Sinaloa, hay complicaciones como la falta de confianza del sector productivo hacia el Gobierno.