$!Quilá se viste de fiesta con celebraciones de la Candelaria con cronistas, desfile carnavalesco y fiestas

Con actividades culturales, cronistas y un desfile carnavalesco, la sindicatura de Quilá dio inicio formal a las tradicionales Fiestas de la Candelaria, una de las festividades con mayor arraigo en el municipio.

La jornada inaugural, celebrada este sábado, destacó por rendir tributo a la crónica sinaloense y llenar las calles de color con el primer desfile carnavalesco de la temporada.

El comunicado compartió que el arranque oficial estuvo marcado por la instalación del Congreso Estatal de Cronistas y la asamblea general de La Crónica de Sinaloa A.C.

El espacio se convirtió en un emotivo foro para rendir un homenaje póstumo al maestro Francisco Martínez Rodríguez, reconocido promotor de la historia regional.

Ante la presencia de sus familiares, se entregaron reconocimientos en honor a su legado, mientras que el programa académico incluyó la presentación de 16 ponencias que exploraron la identidad y cultura de las diversas regiones del estado.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “El corrido del maestro Martínez”, autoría de Francisco García Sepúlveda, que resonó entre los asistentes como un tributo a su trayectoria.