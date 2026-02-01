$!Quilá se viste de fiesta con celebraciones de la Candelaria con cronistas, desfile carnavalesco y fiestas

Con actividades culturales, cronistas y un desfile carnavalesco, la sindicatura de Quilá dio inicio formal a las tradicionales Fiestas de la Candelaria, una de las festividades con mayor arraigo en el municipio.
La jornada inaugural, celebrada este sábado, destacó por rendir tributo a la crónica sinaloense y llenar las calles de color con el primer desfile carnavalesco de la temporada.
El comunicado compartió que el arranque oficial estuvo marcado por la instalación del Congreso Estatal de Cronistas y la asamblea general de La Crónica de Sinaloa A.C.
El espacio se convirtió en un emotivo foro para rendir un homenaje póstumo al maestro Francisco Martínez Rodríguez, reconocido promotor de la historia regional.
Ante la presencia de sus familiares, se entregaron reconocimientos en honor a su legado, mientras que el programa académico incluyó la presentación de 16 ponencias que exploraron la identidad y cultura de las diversas regiones del estado.
Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “El corrido del maestro Martínez”, autoría de Francisco García Sepúlveda, que resonó entre los asistentes como un tributo a su trayectoria.
Al concluir los actos solemnes, el ambiente se transformó con el desfile carnavalesco, ya que el contingente integrado por arlequines, comparsas y una vibrante batucada, partió desde el Arco de la Entrada para culminar en la Casa del Valle de San Lorenzo, contagiando de alegría a las familias y visitantes que se dieron cita.
El Instituto Municipal de Cultura Culiacán ha mantenido una participación activa en la organización, sumando cuadros de danza y folclor al programa.
Por su parte, el Ayuntamiento de Culiacán informó que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, junto a Protección Civil, mantienen un despliegue preventivo para asegurar que los festejos transcurran en paz.
La programación continúa con eventos de alto perfil desde el domingo 1 de febrero a las 08:00 horas se realizará la carrera pedestre desde la iglesia de Eldorado hasta Quilá y la competencia contará con la presencia estelar de Carlos Mercenario Carbajal, medallista de plata en Barcelona 1992, quien fungirá como padrino del evento.
El lunes 2 de febrero que es el día principal iniciará con una cabalgata a las 10:00 horas partiendo de El Salado, seguida por la misa solemne al mediodía.
Hasta el lunes, los asistentes podrán disfrutar de la verbena popular, gastronomía típica y diversas expresiones artísticas de teatro y danza, reafirmando a Quilá como el corazón de las tradiciones del Valle de San Lorenzo.