Quitar obligatoriedad de cubrebocas se debe sustentar, no tomar decisión al azar, considera Ricardo Madrid

Que se sustente bien la decisión de quitar el uso obligatorio del cubrebocas, pidió el legislador priista Ricardo Madrid Pérez, luego de que el Gobernador Rubén Rocha Moya anunciara que buscará que la mascarilla sea de libre uso en Sinaloa, como ya ocurre en otros estados.

“Yo propuse en su momento una iniciativa para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, porque los índices, los números, los datos oficiales que nos estaban planteando, que veíamos a nivel estatal y nivel nacional, nos hablaban de un alto número de contagios”, indicó el Diputado.

“Yo creo que una decisión de este tipo debe de ser tomada con razonamientos científicos, con razonamientos técnicos, con el semáforo, nosotros hemos venido aquí diciendo, lo dijimos en los diferentes momentos, el semáforo te tiene que ir marcando qué puedes hacer y qué no puedes hacer”, agregó.

El coordinador del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional señaló que hay que decir las cosas como son en realidad, que aún en Sinaloa no se ha salido del riesgo, que la pandemia ahí está y todavía hay contagios, aunque sean menos que los que se presentaron en otros momentos de la emergencia sanitaria.

“Yo insisto a que veamos los semáforos, a que veamos el número de contagios y que el Secretario de Salud dé también los elementos que tenga que dar y su sentir como responsable del área en el contacto directo, y sobretodo, la directriz de lo que marca el semáforo nacional”, subrayó.

La invitación a que opine del tema no solo la extendió a Héctor Melesio Cuén Ojeda, sino que Madrid Pérez expuso que confía que al final, la decisión que Rocha Moya tome sobre el portar por obligatoriedad o no el cubrebocas en espacios públicos, reiterando la necesidad de tomar algunos indicadores en cuenta para esta decisión, no solo por creer que ya es momento de dejarlo de usar.

“Yo no digo que no, yo digo que si los elementos técnicos, los elementos de los datos duros, del número de contagios, de muertos, de todo lo que tiene que ver el porcentaje de ocupación de los mismos hospitales, nos va llevando a tomar decisiones de se tipo, que se tome, pero no nada más porque creamos que este momento lo lleva, sino que los datos científicos y técnicos nos lo posibiliten y nos lo sustenten”, abundó.

El legislador manifestó que está convencido de que es necesario ir poco a poco regresando a la normalidad, mencionando la parte economía y la social que se vieron afectadas por el encierro, destacando los problemas que se agravaron al interior de los hogares, después de haber vivido el confinamiento y el cierre de negocios, que para empleadores no fue sencillo.

“Tenemos que buscar como salir, pero salgamos con datos duros, con los elementos que estamos viendo que nos marcan las diferentes autoridades, yo no tengo duda que el Gobernador será un actor cuidadoso en esa parte porque es su responsabilidad y ese sería un llamado nuestro”, concluyó.