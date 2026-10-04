‘Rachel’ mantiene oleaje de hasta 3 metros y lluvias fuertes en Sinaloa

El Huracán Rachel, categoría 2, mantiene condiciones de oleaje elevado en las costas de Sinaloa, mientras que para este domingo se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y temperaturas máximas de hasta 40 grados en el estado.

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el centro de “Rachel” se ubicaba a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 968 hectopascales.

Aunque las lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, se concentran principalmente en el centro y sur de Baja California Sur, la circulación de “Rachel” favorecerá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la costa de Sinaloa.

Además, se prevén vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en la entidad.

El oleaje será de entre 2 y 3 metros de altura en las costas sinaloenses, al igual que en Nayarit, Jalisco y Colima. En Baja California Sur se esperan olas de hasta 4 metros.

Para Sinaloa también se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados durante este domingo 4 de octubre.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones por las condiciones de lluvia, viento y oleaje, especialmente para quienes realizan actividades marítimas, y atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.



Lluvias intensas en otros estados

El pronóstico para este domingo contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Campeche.

En otras regiones del País se prevén lluvias de menor intensidad, desde chubascos hasta lluvias aisladas.

En cuanto a temperaturas, además de Sinaloa, se esperan máximas de entre 35 y 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Yucatán.

Las temperaturas más bajas, de entre 0 y 5 grados, se registrarán en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.