$!Rally deportivo une a instituciones en los 16 Días de Activismo en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Mesa de Prevención, realizó el sábado un rally deportivo como parte de la campaña “Únete: 16 Días de Activismo”, teniendo como sede el Parque Acuático.

La actividad estuvo conformada por 10 estaciones diseñadas para poner a prueba la coordinación, la fuerza y la cooperación entre los equipos.

El recorrido inició con la primera estación, donde los participantes debían tomar un par de llantas y rodarlas entre conos para llegar a la segunda, que consistía en girar tres veces alrededor de unos postes.

En la tercera estación, los 10 integrantes de cada grupo se tomaron de la mano para pasar un aro de ula ula de persona en persona sin soltarse.

En la cuarta prueba -la de las vigas- el reto también requería mantener las manos unidas mientras avanzaban sin pisar fuera del trayecto.