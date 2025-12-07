$!Rally deportivo une a instituciones en los 16 Días de Activismo en Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Mesa de Prevención, realizó el sábado un rally deportivo como parte de la campaña “Únete: 16 Días de Activismo”, teniendo como sede el Parque Acuático.
La actividad estuvo conformada por 10 estaciones diseñadas para poner a prueba la coordinación, la fuerza y la cooperación entre los equipos.
El recorrido inició con la primera estación, donde los participantes debían tomar un par de llantas y rodarlas entre conos para llegar a la segunda, que consistía en girar tres veces alrededor de unos postes.
En la tercera estación, los 10 integrantes de cada grupo se tomaron de la mano para pasar un aro de ula ula de persona en persona sin soltarse.
En la cuarta prueba -la de las vigas- el reto también requería mantener las manos unidas mientras avanzaban sin pisar fuera del trayecto.
La siguiente estación implicó encestar un balón tres veces, para luego pasar a una más en la que debían anotar tres goles entre todos.
La dinámica continuó con un nuevo enceste de aros, esta vez sobre un cono, y después con una estación en la que un compañero entregaba globos para inflarlos, amarrarlos y reventarlos sentándose en una silla.
Más adelante, los equipos subieron al brincolín, atravesaron aros, escalaron la rampa, bajaron y corrieron hacia la meta donde se detuvo el cronómetro. El equipo con el menor tiempo sería el ganador.
Además del entusiasmo de los participantes, la jornada estuvo acompañada por una porra muy animada integrada por compañeros que, por diversas razones, no podían realizar actividad física, pero que se encargaron de motivar con energía y crear un ambiente de algarabía y convivencia.
En este rally participaron las instituciones que conforman la Mesa de Prevención, entre ellas Cripavif, el Centro de Justicia para las Mujeres, Compavif, así como diversas secretarías municipales como Desarrollo Económico, Bienestar y Semujeres Culiacán.