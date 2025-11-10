Ratifica CEN Nacional del PVEM a Ricardo Madrid como dirigente estatal por otros tres años

Ricardo Madrid Pérez fue ratificado como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México por otros tres años, ante autoridades nacionales del partido.

La decisión se tomó “en cumplimiento” a los estatutos del partido y se tomó la protesta a Madrid Pérez ante compañeros militantes con cargos, como a regidoras, regidores, dirigentes municipales y otras figuras destacadas.

“En el marco y en el centro de un tema estatutario, una asamblea que tuvimos hace unos momentos, donde quiero agradecer enormemente la confianza que nos ha otorgado la dirigencia nacional, no a Ricardo Madrid, a cada una y cada uno de ustedes, y de muchos otros ciudadanos comprometidos con el partido, que están allá, en las colonias populares, en las sindicaturas, en todos los puntos del Estado”, dijo Madrid.

“... el partido lo que ha hecho en este año es caminar mucho, tocar muchas puertas, escuchar a la gente, entenderla, aceptar las cosas que no estén del todo bien, pero sobre todo proponer qué es lo que vamos a hacer para que mejore. Eso es lo que estamos haciendo hoy en el Partido”.

En el evento, además de líderes de colonias, de militantes de a pie, también estuvieron ex dirigentes como José “Pepín” Aispuro Calderón, quien que ahora es subsecretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, y grandes iconos del Verde como Jesús Valdez Palazuelos.

Madrid Pérez insistió que toda la gente que integra el Partido Verde en Sinaloa es gente comprometida, echada para adelante, trabajadora, que le está entregando al Partido lo que el Partido les ha dado, esa confianza de sentirnos familia.

Hoy el Partido Verde tiene representación, cuenta con 15 regidores en el estado, tuvo un crecimiento de más del 400 por ciento desde su última elección en Sinaloa.

El Partido Verde recuperó su registro después de tres procesos, llegando a conseguir casi 200 mil votos.

El dirigente estatal reconoció que estos números muestran que ahora no es el mismo Partido Verde al del último proceso.

“Tenemos una oportunidad única. Estoy seguro de que vamos a ser, no los acompañantes de la película, sino los actores principales. Y estoy convencido de que lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando en cada uno de los recorridos, en el trabajo de afiliación que venimos haciendo, en la gestoría, por supuesto, también en la correlación que tenemos con las autoridades estatales, municipales y federales”, dijo.