$!Ratifican a Héctor Ley Pineda al frente de Codesin para el periodo 2026-2029

Héctor Ley Pineda fue ratificado por unanimidad como presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Codesin, para el periodo 2026-2029. La decisión fue tomada este miércoles durante una sesión extraordinaria del Pleno del organismo, luego de que Ley Pineda presentara un informe sobre los resultados de su gestión correspondiente al periodo 2024-2026.

Con su ratificación, Ley Pineda continuará al frente de Codesin durante otros tres años, con una agenda que, de acuerdo con el propio organismo, estará enfocada en dar continuidad a proyectos de largo plazo, infraestructura estratégica, atracción de inversiones y vinculación con los sectores empresarial, académico y gubernamental. Durante su informe, destacó la aprobación del artículo 20 Bis de la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, con el que se busca establecer una visión económica que trascienda los cambios de Gobierno.

También señaló el desarrollo del Plan Económico de Largo Plazo para Sinaloa, denominado SINALOA 10+, elaborado en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y con la participación de más de mil sinaloenses. Entre los proyectos de infraestructura mencionó la inversión pública de 277 millones de pesos para el puente Bella Vista-Las Glorias, en Guasave, así como 53.8 millones de pesos para un tramo carretero de 24.9 kilómetros que conectará la zona serrana con Badiraguato. En materia de inversión privada, Codesin reportó la consolidación de la empresa ATR en Escuinapa, con una inversión de 10 millones de dólares y una meta de mil empleos, además de una inversión proyectada de 13 millones de dólares y 400 empleos para Guasave.

Ley Pineda también destacó la participación de Sinaloa en foros internacionales y la firma de más de 15 convenios con instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, PNUD, Fundación Coppel y el Puerto de Long Beach. Tras ser ratificado, Ley Pineda sostuvo que la continuidad será el punto de partida de su nueva gestión y planteó que los proyectos y relaciones construidos por Codesin no deben comenzar de cero con cada cambio de Presidencia.