Miguel Enrique Calderón Quevedo fue ratificado como coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) para el periodo 2026-2030.

El nombramiento, de carácter honorífico, se renovó este 24 de noviembre durante la primera sesión ordinaria de 2026 del CESP, encabezada por el Secretario General de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón.

Durante su mensaje, el coordinador general del CESP solicitó que el presupuesto de 2027 priorice proyectos de seguridad y justicia que mejoren la atención a la ciudadanía.

Aunque en los últimos meses se ha observado una disminución en algunos delitos, reconoció, persisten asuntos pendientes en la agenda de seguridad y justicia.

“Les pedimos que el presupuesto 2027 se dé prioridad a proyectos de seguridad y justicia con la ambición suficiente para cambiar la atención que recibe la gente”, expresó.

“Necesitamos formar y contratar más policías para cubrir los turnos que hoy hacen falta, dar a los agentes del Ministerio Público y a los peritos mejores condiciones para investigar y procurar que cada víctima conozca avances de su caso”.

La ratificación ocurrió días después de que la Gobernadora Graciela Domínguez Nava entregara los nombramientos a quienes integran el nuevo consejo ciudadano.

Calderón Quevedo agradeció a las y los consejeros ciudadanos y se comprometió a continuar el trabajo de la Coordinación General del CESP como observatorio ciudadano y a mantener el diálogo con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Trayectoria de Calderón Quevedo

Es licenciado en Relaciones Internacionales y fue profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad de San Miguel.

Coordina los programas sociales Parques Alegres, Construyendo Paz, SUMA Sociedad Unida y Mapasin, de los cuales forma parte desde 2017.

Fue presidente municipal de Navolato y diputado local en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Integración del consejo ciudadano 2026-2030

Miguel Enrique Calderón Quevedo, Coordinador General

Consejeras y consejeros propietarios:

- Perla María Bejarano Velásquez

- Reginel Gaxiola Armenta

- Alejandro Gastélum Carlón

- Luis Fernando Serrano Palazuelos

- Natalie Elizabeth Henderson Inzunza

- Karla Fernanda García Beltrán

- Yamel Guadalupe Rubio Rocha

- Jesús Olivia Gaxiola Sánchez

Consejeras y consejeros suplentes:

- Joanne Hernández Morga

- Rodolfo Campoy de la Vega

- Gustavo Enrique Rojo Navarro

- Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros

- Saúl Alfredo Robles Chávez

- Yanette Garza Bayliss

- Susana Ecacterine Espinoza Sandoval

- Blanca Karina Zepeda Monárrez

- Marlene Angelica León Fontes