$!Reabren 40 por ciento de los negocios que habían cerrado por crisis de seguridad en el Centro de Culiacán

Tras meses de afectaciones económicas derivadas de la crisis de seguridad en la capital sinaloense, el comercio local comienza a mostrar signos de recuperación.
Lo anterior de acuerdo con Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, alrededor del 40 por ciento de los establecimientos que habían cerrado temporalmente ya reanudaron actividades.
“Hay buenas noticias, cerca del 40 por ciento de los 2 mil negocios mapeados por nosotros en la ciudad, nada más en la ciudad, locales, formales e informales que bajaron cortina, cerca del 40 por ciento ya reabrieron sus cortinas con los mismos comerciantes que temporalmente cerraron o una nueva administración”, informó.
Sánchez Beltrán consideró que esta tendencia refleja una reactivación económica sostenida en el sector empresarial local, impulsada por una mejora en la confianza de los comerciantes y la llegada de la temporada de mayor consumo del año.
“Esta es una buena señal porque pues se está de alguna manera reactivando el sector empresarial, están tomando confianza porque estamos llegando a los meses más productivos del año para nuestro sector”, comentó.
El representante de los locatarios señaló que el calendario comercial que se avecina, con el 20 de noviembre, las fiestas decembrinas y el Buen Fin, contribuirá a fortalecer las ventas y recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante el último año.
“Sigue el 20 de noviembre, sigue Navidad, y nosotros creemos que muy posiblemente a como va esta racha podamos ir de alguna manera generando una mayor economía, porque estamos viendo que la población ya está saliendo”, expresó.
Sánchez Beltrán destacó que el Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, representa una oportunidad importante para dinamizar el flujo económico en la ciudad, con expectativas de crecimiento de ventas de hasta un 80 por ciento en algunos giros.
“Estamos hablando que viene esta herramienta comercial que se llama el Buen Fin del 13 al 17 de noviembre, como se realiza todos los años, y creemos que los negocios participantes podrían alcanzar incrementos en ventas hasta el 70 y 80 por ciento”, explicó.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las compras locales, aclarando que las promociones no se limitan a los grandes establecimientos ni a productos electrónicos.
“Hay que aclararle a la población que no solamente electrónicos, línea blanca, se venden en el Walmart, se venden de todo tipo de productos y aquellos negocios participantes van a estar ofertando hasta del 60 por ciento sus artículos”, indicó.
El dirigente recordó que las ofertas estarán disponibles en una amplia variedad de giros comerciales.
“Estamos hablando de ropa, lo que es la telefonía, accesorios para caballero y para dama. No se vayan con la pinta, también hay descuentos en las mercerías generales y estamos invitando a la población a que se acerquen a los negocios participantes”, mencionó.
La Unión de Locatarios prevé que el cierre de 2025 marque un punto de inflexión positivo para la economía local, luego de un año caracterizado por la incertidumbre y la caída de ingresos en el comercio del centro de Culiacán debido al inicio de la crisis de seguridad en septiembre de 2024.