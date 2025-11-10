$!Reabren 40 por ciento de los negocios que habían cerrado por crisis de seguridad en el Centro de Culiacán

Tras meses de afectaciones económicas derivadas de la crisis de seguridad en la capital sinaloense, el comercio local comienza a mostrar signos de recuperación.

Lo anterior de acuerdo con Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, alrededor del 40 por ciento de los establecimientos que habían cerrado temporalmente ya reanudaron actividades.

“Hay buenas noticias, cerca del 40 por ciento de los 2 mil negocios mapeados por nosotros en la ciudad, nada más en la ciudad, locales, formales e informales que bajaron cortina, cerca del 40 por ciento ya reabrieron sus cortinas con los mismos comerciantes que temporalmente cerraron o una nueva administración”, informó.

Sánchez Beltrán consideró que esta tendencia refleja una reactivación económica sostenida en el sector empresarial local, impulsada por una mejora en la confianza de los comerciantes y la llegada de la temporada de mayor consumo del año.

“Esta es una buena señal porque pues se está de alguna manera reactivando el sector empresarial, están tomando confianza porque estamos llegando a los meses más productivos del año para nuestro sector”, comentó.