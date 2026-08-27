Reabren Avenida Federalismo, en Culiacán, tras trabajos de Japac

La Avenida Federalismo ya está abierta a la circulación luego de los trabajos que realizó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán para reparar el Emisor Rubí.

La Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó este jueves que el tramo fue liberado desde la noche del miércoles y que los automovilistas ya pueden transitar por la vialidad.

“Este ya fue liberado desde la noche de anoche, el día de ayer. Ya se puede transitar por ahí”, dijo.

La apertura ocurre después de varias semanas de trabajos de Japac en el Eje Federalismo, donde fue necesario sustituir 267 metros de tubería de 72 pulgadas del Emisor Rubí.

La paramunicipal había informado que la infraestructura, con cerca de 40 años de antigüedad, presentaba un deterioro mayor al previsto, por lo que los trabajos se prolongaron.

Durante las labores, Federalismo permaneció cerrada y posteriormente fue habilitado el Túnel Federalismo como una ruta alterna para facilitar la movilidad ante el cierre del bulevar Pedro Infante por las obras del nuevo puente.

Ramos Villarreal explicó que, aunque ya se puede circular por Federalismo, los trabajos en el sector todavía no terminan.

“Estamos trabajando del otro tramito que está detrás de Conagua”, señaló.

Aclaró que esa parte pendiente no impide que quienes ingresen por el túnel puedan continuar su recorrido por Federalismo.

La reapertura de esta vialidad es relevante para la movilidad de la zona debido al cierre del Bulevar Pedro Infante, donde se realizan trabajos relacionados con la construcción del nuevo puente que conectará con el Malecón Río Culiacán.

El Gobierno estatal había previsto mantener ese cierre hasta finales de agosto, con la intención de recuperar los cuatro carriles antes del regreso a clases.

De esta manera, la apertura de Federalismo permite recuperar una de las rutas utilizadas como alternativa mientras avanzan las obras viales en el sector, aunque todavía quedan trabajos pendientes en el área.