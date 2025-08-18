Reabren circulación por la presa derivadora en Culiacán este lunes

La mañana de este lunes, se reabrió la circulación vehicular del tramo que cruza por la presa derivadora en Culiacán, informó Protección Civil Municipal.

Esta vialidad que conecta con la colonia Juntas del Humaya habría sido cerrada temporalmente durante el domingo ya que terminó inundada por la intensa lluvia que se registró en la madrugada.

Debido a que el pavimento aún se encuentra mojado, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán recomienda a los automovilistas conducir con precaución y a baja velocidad para evitar accidentes.