Reafirman lazo histórico entre la UAS y el baloncesto profesional: trazan acuerdo con Caballeros de Culiacán para promover valores, salud y vinculación laboral

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de la comunidad estudiantil a través del deporte, la capacitación y la vinculación profesional, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), mediante la Unidad de Bienestar Universitario (UBU), sostuvo una reunión de trabajo con la directiva del Club de Básquetbol Caballeros de Culiacán con miras a la firma de un convenio de colaboración estratégica.

El encuentro fue encabezado por la directora de la UBU, doctora Sofía Angulo de Madueña, y el gerente general del Club Caballeros de Culiacán, licenciado José Luis Frías Rocha. Estuvieron presentes también el coordinador de Encuentro en Aulas del Instituto Municipal de la Juventud (IMJU), licenciado Hugo Rafael Vázquez Esparza; por parte de Bienestar Universitario, la maestra Karina Ortíz López, responsable del Programa Estrategia Nacional de Salud Escolar, y la licenciada Irma Lerma Palafox, enlace de programas de la dependencia universitaria.

Angulo de Madueña enfatizó que la visión del Rector, doctor Jesús Madueña Molina, siempre ha sido la de una Universidad abierta a alianzas externas que generen un impacto positivo en la formación de los más de 160 mil jóvenes que la institución atiende en el estado.

“Estamos compartiendo ideas e información para llevar a cabo lo que es el convenio (...) para concretar acciones que generen convivencia y motiven a los alumnos a realizar este tipo de actividades deportivas, e intercambiar ideas, proyectos y trabajos que favorezcan a los estudiantes. El alumno es el centro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y siempre andamos buscando cosas nuevas sobre cómo poderlos motivar e impulsar para que tengan aspiraciones y mejoren en su educación”, expresó.

La directora de Bienestar Universitario agradeció la mediación de las autoridades municipales a través del IMJU, y destacó que la institución se mantiene con total disposición para llevar a la práctica proyectos que unan el deporte, la cultura y el crecimiento profesional de los universitarios.

Durante el acercamiento, ambas partes trazaron las bases de un proyecto conjunto que abarca prácticas profesionales para alumnos de distintas unidades académicas, beneficios económicos en taquilla para asistir al Polideportivo Juan S. Millán, clínicas y capacitaciones de alto rendimiento para entrenadores y atletas que representan a la UAS en torneos institucionales de ANUIES y CONDDE, así como actividades formativas en materia de marketing deportivo, administración y el intercambio lingüístico-cultural con jugadores extranjeros mediante el Centro de Idiomas.

Por su parte, el gerente del Club Caballeros de Culiacán, José Luis Frías Rocha, destacó el valor histórico que une a la máxima casa de estudios del estado con el baloncesto profesional; recordó que la UAS fue pionera en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) y que el actual presidente del Club, el notario público licenciado Saúl Saldaña, es catedrático de esta institución educativa con una amplia trayectoria en la Facultad de Derecho.

“Es muy importante acercarnos a la juventud de la Universidad y, sobre todo, generar ese vínculo para ser mejores seres humanos. Creo que desde la trinchera de Caballeros de Culiacán, por medio del deporte, estamos fomentando y queriendo hacer este vínculo con la Universidad algo más completo: darle la oportunidad al universitario de que pueda hacer sus prácticas profesionales, que tengan un acceso económico al Polideportivo Juan S. Millán a los eventos de Caballeros, que los entrenadores de alto rendimiento de la Universidad puedan tener acceso a nuestros entrenadores y que los mismos alumnos puedan palpar las historias de los jugadores profesionales”, dijo Frías.

Enfatizó que la magnitud de la comunidad universitaria convierte a la UAS en la institución más influyente de Sinaloa, lo cual compromete al Club a aportar herramientas que contribuyan a la prevención de adicciones y a contrarrestar problemáticas de salud mental como la ansiedad y la depresión asociadas al uso de redes sociales.

“Tienen la matrícula más numerosa de alumnado en el estado y eso nos genera el compromiso de voltear hacia ellos, hacia los estudiantes y hacia los académicos también. Como siempre he dicho, tenemos que fomentar los valores familiares; no solamente es para el estudiante, sino que sus familias también tengan acceso al espectáculo deportivo o a la formación deportiva. Al tener la matrícula más grande a nivel estatal, nos genera ese compromiso como ente deportivo de hacer algo importante”, subrayó.

Entre las iniciativas planteadas durante la reunión destacan la realización de eventos temáticos de arraigo universitario —como una “Noche Retro” en homenaje a los inicios del baloncesto universitario—, la articulación de torneos escolares y la impartición de charlas técnicas y motivacionales a cargo de los atletas profesionales e integrantes de la Academia del Club. En los próximos días se definirá la redacción del convenio y se programará la fecha para su firma oficial.