Reajusta Rocha Moya su Gabinete con cambios en secretarías; Yeraldine Bonilla a Secretaría General

Después de la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas a la Secretaría de Economía, por la polémica tras la desaparición de un joven de Durango en un negocio de su propiedad en Mazatlán, en el Gobierno de Sinaloa se han hecho ajustes en el Gabinete.
El Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya informó la tarde del jueves que había recibido la solicitud del “Pity” Velarde para atender la investigación de lo ocurrido en el establecimiento de Mazatlán.
Pero de los otros cargos se han ido comentando a lo largo de la noche del jueves y mañana de este viernes.
Tras la renuncia de Velarde Cárdenas, se informó que también dejaba al cargo el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.
Pero en su caso, no se iba del Gabinete estatal, sino que asumiría como el próximo Secretario de Economía que se había quedado vacante.
Y en su lugar, llegaría a asumir como Secretaria General de Gobierno Yeraldine Bonilla Valverde, actual Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa.
Y aunado a todos ese enroque, se concreta la salida de María Inés Pérez Corral, del que se había hablado en las últimas semanas, en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.
En su lugar llegará Omar López Campos, quien ya tuvo experiencia en el manejo de los Programas para el Bienestar al ser delegado en Sinaloa.