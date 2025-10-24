Reajusta Rocha Moya su Gabinete con cambios en secretarías; Yeraldine Bonilla a Secretaría General

Después de la renuncia de Ricardo Velarde Cárdenas a la Secretaría de Economía, por la polémica tras la desaparición de un joven de Durango en un negocio de su propiedad en Mazatlán, en el Gobierno de Sinaloa se han hecho ajustes en el Gabinete.

El Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya informó la tarde del jueves que había recibido la solicitud del “Pity” Velarde para atender la investigación de lo ocurrido en el establecimiento de Mazatlán.

Pero de los otros cargos se han ido comentando a lo largo de la noche del jueves y mañana de este viernes.

Tras la renuncia de Velarde Cárdenas, se informó que también dejaba al cargo el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.