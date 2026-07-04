$!Realiza Ayuntamiento jornada de descacharrización en la Ruiz Cortínes, en Culiacán

La iniciativa, que forma parte de las acciones permanentes de la administración municipal, busca eliminar de los hogares cualquier objeto en desuso que pueda servir como criadero para el mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Con el fin de mitigar riesgos sanitarios y fortalecer la salud pública, el Ayuntamiento de Culiacán desplegó este sábado una intensa jornada de descacharrización en la colonia Adolfo Ruiz Cortínes.

Desde las primeras horas del día, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos recorrieron las calles del sector, donde recolectaron desde muebles viejos y llantas hasta electrodomésticos y diversos artículos acumulados en los patios y techos de las viviendas.

El personal municipal hizo un llamado directo a los colonos para integrarse a estas labores preventivas y se enfatizó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana, exhortando a los vecinos a deshacerse de objetos que representen un peligro potencial para la salud comunitaria.

Además de la prevención epidemiológica, las autoridades destacaron que estos operativos permiten mejorar la imagen urbana de la ciudad y reducir la acumulación de residuos sólidos en la vía pública, fomentando así una cultura de limpieza y orden en los entornos habitacionales.