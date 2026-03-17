Realiza Canirac KickOff 2026 para trazar ruta del sector restaurantero en Culiacán

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Culiacán realizó este martes el KickOff 2026 con el objetivo de definir la visión, prioridades y estrategias que marcarán el rumbo del gremio durante el año.

De acuerdo con la presidenta del organismo, Karla Fernanda García Beltrán, el propósito principal es establecer claridad en los retos actuales y en los pasos que seguirá el sector para fortalecer su crecimiento.

Destacó que uno de los ejes centrales será la unidad entre restauranteros, así como la consolidación de alianzas estratégicas que permitan avanzar en conjunto.

“La gastronomía es un instrumento de crecimiento y desarrollo, es empleo, es identidad, es comunidad, es la cadena que une al productor con el restaurante y al restaurante con el consumidor. Es un ecosistema completo, y cuando ese ecosistema se fortalece, Culiacán avanza, pero también hay que decirlo con gran firmeza: este sector necesita condiciones para crecer, necesitamos respaldo, necesitamos una buena coordinación, pero sobre todo una visión”, resaltó García Beltrán.

Como parte del programa, se presentó al Consejo Consultivo 2026, integrado por representantes que fungirán como embajadores para impulsar las acciones del sector.

También firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Culiacán, enfocado en generar condiciones más favorables para la operación de negocios.

Entre los puntos planteados en esta colaboración se encuentran la agilización de trámites, la reducción de cargas burocráticas y el impulso a medidas fiscales que ayuden a reactivar la economía.

Asimismo, busca posicionar a la gastronomía no solo como actividad económica, sino como un referente cultural de la ciudad.

Durante el evento, se adelantó que a lo largo del año se desarrollarán iniciativas conjuntas, como distintivos para reconocer a restaurantes con trayectoria, así como acciones para fortalecer la participación de mujeres en el sector.

Se hizo un llamado a los integrantes del gremio a sumarse a esta ruta de trabajo, pues los resultados dependerán de la participación colectiva.

“Es indispensable a todas y todos: cuidemos de nuestros centros de trabajo, como lo son el sustento de miles de familias, porque cada restaurante ya abre sus puertas, es un acto de valentía y cada restaurante que se mantiene es una victoria para nuestra ciudad”, destacó.