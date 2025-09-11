$!Realiza DIF Sinaloa kermés en Palacio de Gobierno

El evento inició a las 8:00 horas y se extendió hasta las 14:00 horas, con módulos donde se ofrecieron distintos apoyos y servicios gratuitos. Entre ellos, la entrega de despensas, sillas de ruedas, andaderas, muletas y lentes para lectura, además de focos ahorradores y arbolitos de ornato. También se realizaron cortes de cabello a través del Icatsin.

En la explanada de Palacio de Gobierno se ofrecieron servicios pertenecientes a las Brigadas del Bienestar y se realizó la tradicional Kermés Mexicana, organizadas como parte de las actividades previas al Grito de Independencia.

La Dirección de Vialidad y Transportes instaló un módulo para la expedición de licencias de conducir y el programa de regularización de adeudos vehiculares, que permite a quienes deben entre 10 mil y 40 mil pesos liquidar con un solo pago de 6 mil pesos, vigente hasta el 19 de septiembre.

Por parte del Registro Civil se ofreció la expedición y corrección de actas sin costo, mientras que la Secretaría de Salud brindó consultas médicas, aplicación de vacunas y exámenes para la salud de la mujer.

La jornada incluyó además la Kermés Mexicana en la planta baja del Palacio, donde se ofrecieron platillos tradicionales, bailables folclóricos y actividades familiares. Lo recaudado será destinado a la Casa Cuna y al Albergue El Refugio del DIF Sinaloa.

El Gobernador Rubén Rocha Moya recorrió los espacios acompañado de la presidenta del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, y de integrantes de su gabinete, saludando a los asistentes en un ambiente con música mexicana y presentaciones artísticas.