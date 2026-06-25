$!Realiza Gobierno limpieza y desazolve en arroyos y drenes de Culiacán ante temporada de lluvias

El Ayuntamiento de Culiacán realizó trabajos de limpieza y desazolve en arroyos y drenes ubicados en diferentes puntos de la ciudad y comunidades rurales, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. Las labores estuvieron a cargo de la Dirección de Sistemas de Drenajes Pluviales, que intervino cauces donde la acumulación de basura, maleza y sedimentos puede impedir el flujo del agua.





Entre los sitios atendidos se encuentran el arroyo Progreso, el dren Bacurimí, el arroyo Loma de Rodriguera, el arroyo Barrancos, en el cruce de Municipio Libre y Benjamín Hill, y el arroyo Villa Satélite, en el tramo del bulevar Begonias. Las cuadrillas también realizaron trabajos en el arroyo principal y el arroyo secundario de Campo El Diez, así como en el dren Bacurimí, entre el fraccionamiento Urbivillas del Cedro y la carretera México 15. Además, efectuaron labores de limpieza en el arroyo Riberas de Tamazula, el arroyo El Ranchito, en un tramo de 700 metros aguas abajo de la prolongación Álvaro Obregón, y en el sector Córcega Élite, donde retiraron materiales que podían obstruir el cauce.



