Realiza Graciela Domínguez seis nuevos nombramientos en el Gobierno de Sinaloa

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava tomó protesta este miércoles a seis nuevos funcionarios que se incorporan al Gabinete estatal, con cambios en las áreas de Administración y Finanzas, Obras Públicas, Normatividad, Administración, Infraestructura educativa y Trabajo.

Los nuevos funcionarios son Wilfredo Véliz Figueroa, como Secretario de Administración y Finanzas; José Manuel Acosta Bernal, como Secretario de Obras Públicas; y Marco Antonio Zazueta Zazueta, como subsecretario de Normatividad e Información Registral.

También Refugio Álvarez Montaño, como subsecretario de Administración; José Cipriano Serrano, como director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; y Aline Krystabel Guerra García, como directora del Trabajo y Previsión Social.

Durante el acto, Domínguez Nava les pidió desempeñar sus cargos con honestidad, austeridad y transparencia, además de mantener contacto directo con la ciudadanía y diálogo con los distintos sectores.

Véliz Figueroa fue Alcalde de Sinaloa Municipio entre 2005 y 2007, además de haber sido coordinador de la zona 02 de Cobaes y director del Conalep en Sinaloa.

Acosta Bernal es arquitecto egresado de la UAS. Fue director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas y en 2011 fue designado Arquitecto del Año por el Colegio de Arquitectos “Luis F. Molina”, organismo del que también fue presidente fundador.

Zazueta Zazueta fue Diputado local en las legislaturas LXIII y LXIV del Congreso del Estado. Es licenciado en Administración y Finanzas, con maestría en Economía y Negocios Internacionales, y anteriormente se desempeñó como director del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sinaloa.

Álvarez Montaño fue director administrativo del Congreso del Estado de Sinaloa entre 2018 y 2024. También cuenta con experiencia en la banca privada como asesor financiero, ejecutivo de cuenta y gerente de sucursal.

Serrano, ingeniero civil egresado de la UAS, fue director de Infraestructura Educativa de la SEPyC y director de Infraestructura y Estudios de Factibilidad de la Secretaría de Obras Públicas. En el IMSS trabajó durante más de 15 años como supervisor de obras, coordinador de proyectos y jefe regional de Control de Obras.

Guerra García es química farmacéutica bióloga por la UAS y tiene una maestría en Educación con enfoque en Docencia e Investigación. Ha sido docente en la UAS y universidades privadas y fue secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán entre 2022 y 2025.