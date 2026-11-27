En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Sinaloa y luego de que el viernes pasado se reportara la presencia de una persona armada en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave, el IMSS realizó un simulacro con hipótesis de violencia en su sede estatal, en Culiacán. El ejercicio preventivo se llevó a cabo con la participación de más de 300 trabajadoras y trabajadores de distintas áreas administrativas, así como de elementos de la Guardia Nacional y del personal de seguridad del edificio.





De acuerdo con el IMSS en Sinaloa, el simulacro fue coordinado por la Unidad Interna de Protección Civil con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y el personal. La directora del Instituto en la entidad, Tania Clarissa Medina López, señaló que la seguridad de los trabajadores y de las personas que acuden a las instalaciones es una prioridad. “Estos ejercicios nos permiten estar mejor preparados para responder ante una situación de emergencia”, expresó.

Durante la actividad se evaluó la participación del personal, la coordinación de las brigadas internas y la aplicación de los protocolos institucionales de Protección Civil, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad. La funcionaria también reconoció la colaboración de la Guardia Nacional y destacó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones de seguridad.



