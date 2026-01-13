$!Realiza IMSS Sinaloa jornadas de salud escolar en primarias de Culiacán y Navolato

Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar el autocuidado desde edades tempranas, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llevó a cabo jornadas de salud en escuelas primarias de los municipios de Culiacán y Navolato, como parte de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz.

De acuerdo con un comunicado, estas acciones se desarrollaron en seguimiento a la estrategia impulsada a nivel nacional y conforme a las indicaciones del director general del Seguro Social, maestro Zoé Robledo, para fortalecer la prevención y el autocuidado desde edades tempranas en el entorno escolar.

Durante las jornadas, personal de Enfermería del IMSS brindó orientación a niñas y niños sobre alimentación saludable, actividad física y autocuidado, promoviendo el enfoque Tres por Mi Salud, que contempla mantener una alimentación equilibrada, disminuir el consumo de bebidas azucaradas y realizar actividad física de manera regular.

Asimismo, brigadas institucionales realizaron medición de peso y talla, revisión de la salud visual y bucal, así como pláticas educativas dirigidas a la comunidad escolar, con el fin de generar información que permita dar seguimiento a la salud infantil en la entidad.