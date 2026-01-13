$!Realiza IMSS Sinaloa jornadas de salud escolar en primarias de Culiacán y Navolato

Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar el autocuidado desde edades tempranas, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa llevó a cabo jornadas de salud en escuelas primarias de los municipios de Culiacán y Navolato, como parte de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz.
De acuerdo con un comunicado, estas acciones se desarrollaron en seguimiento a la estrategia impulsada a nivel nacional y conforme a las indicaciones del director general del Seguro Social, maestro Zoé Robledo, para fortalecer la prevención y el autocuidado desde edades tempranas en el entorno escolar.
Durante las jornadas, personal de Enfermería del IMSS brindó orientación a niñas y niños sobre alimentación saludable, actividad física y autocuidado, promoviendo el enfoque Tres por Mi Salud, que contempla mantener una alimentación equilibrada, disminuir el consumo de bebidas azucaradas y realizar actividad física de manera regular.
Asimismo, brigadas institucionales realizaron medición de peso y talla, revisión de la salud visual y bucal, así como pláticas educativas dirigidas a la comunidad escolar, con el fin de generar información que permita dar seguimiento a la salud infantil en la entidad.
Como parte del trabajo, la brigada de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 36 visitó la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la localidad de Baricueto, municipio de Navolato; mientras que la brigada de la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) No. 55 inició actividades en la Escuela Primaria 5 de Mayo.
Al respecto, la titular del IMSS en Sinaloa, Tania Clarissa Medina López, destacó la importancia de acercar la promoción de la salud a los espacios educativos como una estrategia para fortalecer hábitos saludables desde la infancia.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente del IMSS en la entidad para impulsar la prevención como eje central de la atención, promover entornos escolares saludables y reforzar la cultura del autocuidado en beneficio de la niñez sinaloense.