Culiacán
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Prevención

Realiza Japac limpieza y mantenimiento de cárcamos sanitarios previo a la temporada de lluvias

Las acciones son con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria y prevenir afectaciones durante la próxima temporada de lluvias
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/06/2026 11:00
04/06/2026 11:00

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán comenzó con una serie de acciones de limpieza y mantenimiento preventivo en 27 cárcamos de aguas residuales ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Estos trabajos permiten asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo y de la red sanitaria, reduciendo el riesgo de fallas, derrames y colapsos que pudieran generarse ante el incremento de los escurrimientos pluviales.

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“Japac hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas acciones preventivas revisando que las descargas de agua de lluvia de viviendas y comercios, no estén conectadas al drenaje sanitario, ya que, durante las precipitaciones, estas conexiones indebidas provocan la saturación de la red, derivando en brotes de aguas negras tanto en la vía pública como al interior de patios y domicilios”, expuso en un boletín.

También exhortó a la población a hacer un uso responsable del sistema de alcantarillado sanitario, evitando arrojar pañales, toallas húmedas, condones, grasas, aceites y cualquier otro material que obstruya el libre flujo de las aguas residuales y afecte la operación de la infraestructura sanitaria.

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La participación de la ciudadanía es fundamental para mantener en óptimas condiciones la red de drenaje y disminuir riesgos durante la temporada de lluvias.

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