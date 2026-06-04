$!Realiza Japac limpieza y mantenimiento de cárcamos sanitarios previo a la temporada de lluvias

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán comenzó con una serie de acciones de limpieza y mantenimiento preventivo en 27 cárcamos de aguas residuales ubicados en distintos puntos de la ciudad. Estos trabajos permiten asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo y de la red sanitaria, reduciendo el riesgo de fallas, derrames y colapsos que pudieran generarse ante el incremento de los escurrimientos pluviales.

“Japac hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas acciones preventivas revisando que las descargas de agua de lluvia de viviendas y comercios, no estén conectadas al drenaje sanitario, ya que, durante las precipitaciones, estas conexiones indebidas provocan la saturación de la red, derivando en brotes de aguas negras tanto en la vía pública como al interior de patios y domicilios”, expuso en un boletín. También exhortó a la población a hacer un uso responsable del sistema de alcantarillado sanitario, evitando arrojar pañales, toallas húmedas, condones, grasas, aceites y cualquier otro material que obstruya el libre flujo de las aguas residuales y afecte la operación de la infraestructura sanitaria.