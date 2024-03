El último en tomar la palabra fue Madueña Molina quien señaló la presunta detención de los autobuses que venían desde la zona regional sur.

“Saludo también a los que se quedaron en el camino, pues fueron presa del fascismo del Gobierno de Rubén Rocha Moya, desde La Cruz detuvieron a los autobuses que venían de la unidad regional sur, ese es el Gobierno que tiene Sinaloa”, exclamó.

En su discurso afirmó que el Gobernador del Estado quiere apoderarse del presupuesto de la Universidad y reclamaron al Presidente su rechazo a la presunta persecución política por el Ejecutivo estatal.

“Ya no te queremos en la UAS, ya no te queremos y ya no eres universitario, porque has traicionado lo más sagrado que es la autonomía universitaria por la simple ambición de apoderarse del presupuesto de la universidad”, comentó.

“Desde esta tribuna le decimos al señor Presidente bienvenido a Sinaloa, bienvenido a la Universidad, pero también decirle que no queremos que siga la persecución política a cargo de Rubén Rocha en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa”.

Después de su intervención, a las 11:00 horas se procedió a entonar el himno nacional e inició el retiro de carpas, lonas, camiones y sillas para liberar la avenida y abrir paso a la circulación habitual del día.