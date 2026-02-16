Realiza Semujeres nuevos nombramientos en áreas de prevención y atención

La Secretaría de las Mujeres de Sinaloa realizó nuevos nombramientos en áreas estratégicas relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias, así como en el ámbito jurídico y operativo del Centro de Justicia para las Mujeres.

La Secretaria Ana Francis Chiquete Elizalde, designó y tomó protesta a Aurora Zavala Beltrán como Directora de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias; a María Isabel Álvarez Sambade como Directora Jurídica y Operativa del Centro de Justicia para las Mujeres, y a María de Jesús Osuna López como Jefa del Departamento de Mecanismos Jurídicos del mismo organismo.

Durante el acto protocolario, señaló que estos nombramientos buscan fortalecer la estructura institucional encargada de brindar acompañamiento, asesoría y atención integral a mujeres en situación de violencia, así como garantizar el acceso a mecanismos jurídicos especializados.

“La invitación es seguir actuando como hasta ahora lo han hecho, seguir profesionalizándose y atendiendo a las mujeres, sus hijas e hijos de manera sensible, humana y con todas estas herramientas que ustedes ya tienen y que seguramente irán adquiriendo más para ponerlas al servicio del Estado y de las mujeres”, puntualizó.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los cambios forman parte de la estrategia institucional para reforzar la operación de las áreas responsables de diseñar e implementar acciones de prevención, así como de coordinar la atención jurídica y operativa en los casos que llegan al Centro de Justicia para las Mujeres.

La Dirección de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias tiene entre sus funciones la articulación de políticas públicas y programas orientados a disminuir los factores de riesgo y fortalecer los mecanismos de respuesta ante situaciones de violencia de género.

En tanto, el área jurídica y operativa del Centro de Justicia concentra la asesoría legal, el acompañamiento y la gestión de medidas de protección para las usuarias.

La Secretaría de las Mujeres informó que con estos nombramientos se busca consolidar equipos de trabajo especializados y dar continuidad a los programas en marcha, a fin de garantizar una atención integral, coordinada y con enfoque de derechos humanos.