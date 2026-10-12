Realiza SESESP segundo foro de Justicia Cívica para socializar la implementación en Sinaloa

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública realizó el Segundo Foro de Justicia Cívica en Culiacán, el 12 de octubre, para impulsar este enfoque estratégico en México, buscando prevenir conflictos y delitos mediante la mediación.

El evento, denominado "Una respuesta temprana a los conflictos", tuvo como objetivo avanzar en la implementación de la Justicia Cívica en Sinaloa.

Contó con la participación de autoridades de los 18 municipios, así como mandos estatales y federales.

La Justicia Cívica representa un nuevo enfoque estratégico en México, concebido formalmente como un pilar del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Su propósito es abordar la violencia en la comunidad desde sus primeras manifestaciones, privilegiando el diálogo y las herramientas de las autoridades locales.

Al dar la bienvenida, Ricardo Jenny del Rincón, Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destacó la importancia de atender los conflictos ciudadanos como parte de la prevención de delitos.

Precisó que "la Justicia Cívica no sustituye el Modelo Penal Mexicano, sino que permite abordar la violencia en la comunidad desde sus primeras manifestaciones, privilegiando el diálogo y las herramientas de las autoridades locales, como lo es la mediación".

El foro presentó a varios especialistas. Alejandro González Cussi, experto en seguridad ciudadana, impartió la conferencia "La mediación policial: un modelo para la construcción de paz".

El Juez Benjamín Soto Reyna, Director de Justicia Cívica en San Pedro Garza García, habló sobre "La transformación de la Justicia Cívica: buenas prácticas desde la gestión municipal".

Asimismo, Mayra Elena Hernández Maciel, encargada de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Centro Nacional de Estándares, Evaluación y Certificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abordó el tema "Justicia Cívica: un enfoque basado en políticas de seguridad y convivencia ciudadana".

Thania Karina Parra, titular del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana, informó que estos eventos facilitan la vinculación con autoridades policiales municipales para la resolución pacífica de conflictos en su etapa más temprana.

El objetivo es "llegar a tiempo y evitar que escale a un hecho violento o que se cometa un delito".

Posteriormente, se desarrolló el panel "Derribando los viejos paradigmas de construcción de seguridad", en el que participaron los tres conferencistas.

Este espacio propició la interacción con jueces cívicos y representantes municipales de seguridad local.

Una vez concluido el foro, el Secretario Ejecutivo, Ricardo Jenny del Rincón, exhortó a los asistentes a compartir las reflexiones con sus cuerpos policiales.

Los jueces cívicos de Sinaloa asumieron el compromiso de seguir capacitándose en este enfoque para avanzar en la implementación del nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.