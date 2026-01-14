$!Realiza UAS cambio de identidad de género en documentos de un trabajador

Después de una solicitud realizada por un trabajador adscrito al Jardín de Niños, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó el primer cambio de nombre y género en los documentos oficiales de un trabajador administrativo. Adrián Manuel Sainz Luna, intendente del Jardín de Niños y estudiante de la Licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Facultad de Contaduría y Administración, compartió que el proceso fue sencillo, pues la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estuvo asesorándolo en todo momento.

“En agosto inicié ahí como trabajador para cambiar mis papeles. Me acerqué, él me ayudó, él estuvo en todo mi proceso preguntándome si ya había una actualización, cómo iban las cosas y todo eso”, contó Luis Guadalupe Guerrero Vega, responsable de esta unidad. Recordó que su primer acercamiento fue con la Dirección General de Servicios Escolares para cambiar su certificado de bachillerato; certificado y título de Licenciatura en Gastronomía, por ser su primera carrera profesional; para, posteriormente, modificar los documentos oficiales como trabajador de la UAS.

“Pues primero lo hice en servicios escolares como estudiante. Y ahí el proceso fue bien rápido, no me tomó más de una hora. La que me ayudó a hacer el cambio como estudiante, me dio el número de Luis, ahí en Equidad de Género y ya me acerqué con él; me explicó cómo tenía que hacer mi proceso para terminar de actualizar mis datos, porque me faltaba uno del Seguro Social, entonces yo me acerqué con él, fue como en mayo y ya tenía corregido todos mis papeles”, señaló. De la actualización de su nombre y género en los documentos oficiales de la universidad, Adrián compartió que este diciembre pasado culminó el proceso formalmente y que su nueva identidad ya aparece en su talón de pago. “Yo tengo un año con siete meses; llegué con base aquí y me abrieron las puertas”, expresó.